«Бессмертный полк» пройдет в офлайн-формате в половине регионов

«Бессмертный полк» пройдет в офлайн-формате в половине регионовШествие выгодно губернаторам, но пока возможно не везде из-за соображений безопасности
Акция «Бессмертный полк» впервые с 2022 г. пройдет в ряде регионов России в традиционном формате уличных шествий, на данный момент таких субъектов насчитывается 43, сказала «Ведомостям» сопредседатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева. Часть субъектов Федерации, включая приграничные, предпочла сохранить действовавшие в предыдущие годы ограничения из соображений общественной безопасности. В частности, в европейской части России в онлайн-формате «Бессмертный полк» запланирован в Белгородской, Брянской, Курской областях (граничат с Украиной), Калужской, Московской, Смоленской, Саратовской, Пензенской областях, Республике Марий Эл и т. д. Не будет шествия «Бессмертного полка» в граничащей с ДНР и ЛНР (в республиках действует военное положение) Ростовской области, где региональные власти прорабатывают «другие форматы для участия в акции», сообщала пресс-служба правительства субъекта РФ.
О том, что «Бессмертный полк» в 2025 г. пройдет в смешанном формате, Цунаева заявляла 10 апреля. «Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие «Бессмертного полка» в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», – говорила она.
В ДНР рассчитывают, что «Бессмертный полк» пройдет в очном формате в тех городах, где позволит оперативная обстановка, заявлял 17 апреля заместитель председателя республиканского организационного комитета по подготовке мероприятий к 80-летию Победы Артем Фомин. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 24 апреля анонсировал проведение акции в онлайн-формате. В Херсонской области «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате: местные жители смогут разместить портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на окнах домов, стеклах автомобилей или сделать печать на футболках, сообщала местная телерадиокомпания «Таврия».
Что такое «Бессмертный полк»
В Москве с форматом проведения «Бессмертного полка» пока не определились. 10 апреля Цунаева заявляла, что «пока точного ответа на этот вопрос [как будет проходить акция] нет». 28 апреля Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что перед матчами Fonbet Кубка России, РПЛ и ФНЛ футболисты выйдут на поле с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мемориальная акция планируется перед матчами «Спартак» – «Динамо», «Локомотив» – «Ростов» и «Зенит» – ЦСКА 29 и 30 апреля. На матчах РПЛ и ФНЛ она пройдет 10–12 мая. РФС рассчитывает, что участие в акции примут не только участники игры, но и болельщики.
В Санкт-Петербурге «Бессмертный полк» пройдет очно, местом шествия станет Невский проспект, заявлял 10 апреля губернатор Александр Беглов. 28 апреля очные шествия в День Победы анонсировали власти Казани и Орла. На Кавказе в офлайн-формате «Бессмертный полк», как ожидается, пройдет в Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае, сообщал ТАСС со ссылкой на начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Андрея Карпова.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции 28 апреля заявил, что в столице Урала в шествии «Бессмертного полка» примет участие около 150 000 человек. Акции в формате офлайн точно пройдут во всех дальневосточных регионах, за исключением Бурятии. Запланированы шествия в Абакане, Иркутске, Красноярске, Омске и других городах.
Для губернаторов было бы предпочтительно проведение очных мероприятий, поскольку это низовое движение, связанное со Второй мировой войной, но идеологически оно может интерпретироваться как лоялистское и солидаризирующееся с текущими военными действиями России, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По словам главы ФоРГО Константина Костина, присоединение к уличным мероприятиям имеет более сильный эмоциональный заряд, чем участие в онлайн-акциях. «К сильной идее – почтить память родственников – участников войны, что подразумевает личную нотку восприятия истории, – добавляется действие – присоединиться к единомышленникам и пройти с портретами героев по улицам города. В этом коллективном действии и коллективной эмоции очень много важных смыслов – и патриотическое воспитание, и объяснение истории, и демонстрация гражданского консенсуса», – сказал он «Ведомостям».