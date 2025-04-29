«Бессмертный полк» пройдет в офлайн-формате в половине регионов

Для губернаторов было бы предпочтительно проведение очных мероприятий, поскольку это низовое движение, связанное со Второй мировой войной, но идеологически оно может интерпретироваться как лоялистское и солидаризирующееся с текущими военными действиями России, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По словам главы ФоРГО Константина Костина, присоединение к уличным мероприятиям имеет более сильный эмоциональный заряд, чем участие в онлайн-акциях. «К сильной идее – почтить память родственников – участников войны, что подразумевает личную нотку восприятия истории, – добавляется действие – присоединиться к единомышленникам и пройти с портретами героев по улицам города. В этом коллективном действии и коллективной эмоции очень много важных смыслов – и патриотическое воспитание, и объяснение истории, и демонстрация гражданского консенсуса», – сказал он «Ведомостям».