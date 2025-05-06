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Семьям погибших в Махачкале полицейских выплатят по 1 млн рублей

Ведомости

Власти Дагестана приняли решение выплатить семьям погибших сотрудников полиции по 1 млн руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, окажут помощь в размере до 500 000 руб. Средства выделят из регионального социального фонда «Все вместе».

Меликов принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления раненым.

5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. В результате погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая трех гражданских. Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия).

Меликов назвал нападение «подлым» и заверил, что каждый причастный к нему понесет суровое наказание. Он выразил уверенность, что Дагестан пройдет это «испытание на единство» достойно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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