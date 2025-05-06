Семьям погибших в Махачкале полицейских выплатят по 1 млн рублей

5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. В результате погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая трех гражданских. Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия).