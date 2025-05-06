Семьям погибших в Махачкале полицейских выплатят по 1 млн рублей
Власти Дагестана приняли решение выплатить семьям погибших сотрудников полиции по 1 млн руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.
Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, окажут помощь в размере до 500 000 руб. Средства выделят из регионального социального фонда «Все вместе».
Меликов принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего восстановления раненым.
5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. В результате погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая трех гражданских. Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), ст. 166 УК РФ (угон без цели хищения) и ст. 226 УК РФ (хищение оружия).
Меликов назвал нападение «подлым» и заверил, что каждый причастный к нему понесет суровое наказание. Он выразил уверенность, что Дагестан пройдет это «испытание на единство» достойно.