Газета
Телеграм
/ Общество

Дорожные знаки «Волгоград» временно сменили на «Сталинград»

Ведомости

Дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в город временно изменили на советское название «Сталинград» в честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

Знаки установили на въездах по федеральным трассам Сызрань – Саратов – Волгоград, Волгоград – Каменск-Шахтинский, Р-22 «Каспий», по региональной трассе Р-221 и др., уточнили в сообщении. Работы по замене указателей провели муниципальные дорожные предприятия «Северное» и «Южное».

Девять раз в году по решению муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограда ему временно возвращают наименование Сталинград: 

  • 2 февраля в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

  • 23 февраля в День защитника Отечества; 

  • 8 мая, в день присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»;

  • 9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне;

  •  22 июня в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны;

  • 23 августа в День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией;

  • 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны;

  • 19 ноября в день начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом;

  • 9 декабря в День героев Отечества.

Президент РФ Владимир Путин 29 апреля одобрил решение, согласно которому аэропорту Волгограда официально присвоено его историческое название «Сталинград», а на следующий день подписал соответствующий указ. Позже он пообещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Но, по мнению президента, этот вопрос должны решать жители города.

Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград были и перед 80-летием разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве, которое отмечалось в феврале 2023 г. В 2022 г. был создан общественный совет по изучению мнения населения по возвращению Волгограду названия Сталинград. В феврале 2023 г. ВЦИОМ проводил опрос среди жителей региона о смене названия города. С переименованием не согласились 67% волгоградцев. За смену названия выступили 26% жителей. Противники переименования руководствовались тем, что это приведет к финансовым затратам (21%), не имеет смысла (12%) и «не нужно жить прошлым» (11%). Те же, кто выступал за переименование, говорили о том, что «это наша история» (14%) и «память о подвиге народа» в войне (12%). В ноябре 2023 г. Волгоградская облдума приняла поправки к закону, по которому переименовать Волгоград в Сталинград можно по желанию жителей на областном референдуме, а не на местном, как было до этого.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных