Дорожные знаки «Волгоград» временно сменили на «Сталинград»
Дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в город временно изменили на советское название «Сталинград» в честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.
Знаки установили на въездах по федеральным трассам Сызрань – Саратов – Волгоград, Волгоград – Каменск-Шахтинский, Р-22 «Каспий», по региональной трассе Р-221 и др., уточнили в сообщении. Работы по замене указателей провели муниципальные дорожные предприятия «Северное» и «Южное».
Девять раз в году по решению муниципальных властей в память о героическом прошлом Волгограда ему временно возвращают наименование Сталинград:
2 февраля в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
23 февраля в День защитника Отечества;
- 8 мая, в день присвоения городу Волгограду почетного звания «Город-герой»;
9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне;
22 июня в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны;
23 августа в День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией;
- 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны;
- 19 ноября в день начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом;
- 9 декабря в День героев Отечества.
Президент РФ Владимир Путин 29 апреля одобрил решение, согласно которому аэропорту Волгограда официально присвоено его историческое название «Сталинград», а на следующий день подписал соответствующий указ. Позже он пообещал рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Но, по мнению президента, этот вопрос должны решать жители города.
Разговоры о переименовании Волгограда в Сталинград были и перед 80-летием разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве, которое отмечалось в феврале 2023 г. В 2022 г. был создан общественный совет по изучению мнения населения по возвращению Волгограду названия Сталинград. В феврале 2023 г. ВЦИОМ проводил опрос среди жителей региона о смене названия города. С переименованием не согласились 67% волгоградцев. За смену названия выступили 26% жителей. Противники переименования руководствовались тем, что это приведет к финансовым затратам (21%), не имеет смысла (12%) и «не нужно жить прошлым» (11%). Те же, кто выступал за переименование, говорили о том, что «это наша история» (14%) и «память о подвиге народа» в войне (12%). В ноябре 2023 г. Волгоградская облдума приняла поправки к закону, по которому переименовать Волгоград в Сталинград можно по желанию жителей на областном референдуме, а не на местном, как было до этого.