Город Волгоград сложней переименовать, чем аэропорт

Город Волгоград сложней переименовать, чем аэропортЖители в основном не поддерживают идею, а во власти отмечают, что это приведет к возвращению других советских названий
Решение правительства от 30 апреля назвать международный аэропорт «Гумрак» (входит в «Новапорт холдинг») в Волгоградской области «Сталинградом» дало старт дискуссии и о наименовании региональной столицы. Накануне губернатор региона Андрей Бочаров рассказал президенту Владимиру Путину о соответствующем обращении ветеранов и участников спецоперации. Глава государства подписал указ о присвоении аэропорту исторического наименования, уточнив, что это не касается географического объекта. Но 30 апреля на марафоне «Знание. Первые» Путин, отвечая курсантке центра «Воин» Регине Султановой, заявил, что не против подумать и о переименовании Волгограда в Сталинград, но принимать решение должны жители города.
Впрочем, он ответил так, поскольку для переименования Волгограда требуется референдум, отмечает юрист Гарегин Митин. Для этого инициативная группа (например, ветеранское сообщество) может обратиться с такой идеей в региональный парламент, говорит экс-депутат гордумы Волгограда Ирина Карева. С момента поступления такой инициативы облдума должна в течение пяти дней направить ее либо мэру города, либо в гордуму, продолжает адвокат. После этого облдума принимает решение о проведение плебисцита. Сам же референдум, говорит Карева, проводит областная избирательная комиссия. «Это длительный процесс. В среднем от и до он занимает до полугода. За неделю это не делается», – говорит Карева.
При этом еще в 2023 г. 67% волгоградцев высказались против переименования города, поддержали идею только 26%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Представляющий Волгоградскую область в Госдуме депутат Олег Савченко («Единая Россия») считает, что память о подвиге советских воинов в Сталинградской битве увековечена в названиях улиц, мемориалах и других объектах и возвращение Волгограду прежнего наименования излишне. «Лучшей памятью будет процветающий красивый город, и так, кстати, думает большинство волгоградцев», – сказал он «Ведомостям». Переименование же Волгограда может поднять вопросы о переименовании Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов, считает единоросс.
Переименование областных центров – это редкая практика, которая носит «экзотический характер», говорит политолог Алексей Макаркин. В основном все переименования пришлись на 1990-е гг., указал он: причем тогда отказывались от советских названий. Одно из последних изменений в названиях административных центров – это переименование Новгорода в Великий Новгород, вспоминает эксперт. В этом случае это было не идеологическое решение, а техническое, необходимое для удобства – чтобы не путать с Нижним Новгородом (бывший Горький), пояснил Макаркин.
Дискуссия о переименовании Волгограда ведется давно: впервые вопрос подняла в середине 1990-х гг. секретарь местного обкома КПРФ Алевтина Апарина, говорит политолог Александр Сайгин. После этого, продолжает он, в нулевых появлялись инициативные группы, но активно вопрос стал обсуждаться последние два года. Впрочем, тех, кто реально продвигает эту идею, не так много и действуют они не активно, подчеркнул Сайгин.
На последнем съезде КПРФ 12 апреля лидер партии Геннадий Зюганов в очередной раз заявил, что важная часть «сражений» против русофобии – это возвращение Сталинграду «его гордого и победного имени». Переименование же аэропорта волгоградские коммунисты восприняли с «воодушевлением», приводятся на сайте обкома слова Зюганова от 30 апреля.
В 2014 г. Путин на встрече с ветеранами во французском Довиле заявил, что этот вопрос должен быть решен жителями города на референдуме. В 2015 г. фракция КПРФ в Госдуме предлагала принять постановление о переименовании города – и его отклонили. Дискуссия о возвращении городу названия Сталинград велась и перед 80-летием разгрома советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве, которое отмечалось в феврале 2023 г.
Пока обсуждение вопроса о переименовании Волгограда выглядит как ежегодный ритуал, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Особой политической необходимости в этом нет, и мечты о переименовании в Волгограде нет».