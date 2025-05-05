Город Волгоград сложней переименовать, чем аэропорт

Впрочем, он ответил так, поскольку для переименования Волгограда требуется референдум, отмечает юрист Гарегин Митин. Для этого инициативная группа (например, ветеранское сообщество) может обратиться с такой идеей в региональный парламент, говорит экс-депутат гордумы Волгограда Ирина Карева. С момента поступления такой инициативы облдума должна в течение пяти дней направить ее либо мэру города, либо в гордуму, продолжает адвокат. После этого облдума принимает решение о проведение плебисцита. Сам же референдум, говорит Карева, проводит областная избирательная комиссия. «Это длительный процесс. В среднем от и до он занимает до полугода. За неделю это не делается», – говорит Карева.