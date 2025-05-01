От Бреста до Новороссийска: как появилось почетное звание «Город-герой»

Параллельно заявки многих других городов – от Воронежа до Кемерово – неоднократно отклонялись. Непоследовательность присуждения статуса критиковали еще советское время. Так, работник Донецкого облисполкома Владимир Лашевич вспоминал: «Когда звание "город-герой" дали Киеву, стали возмущаться харьковчане. На разных совещаниях с участием коллег, я от них слышал: дескать, наш город понес куда больше потерь в войне, был разрушен чуть ли не как Сталинград, а харьковские заводы отработали не хуже других на Победу».