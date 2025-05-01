От Бреста до Новороссийска: как появилось почетное звание «Город-герой»80 лет назад его получили Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса
1 мая 1945 г. в приказе Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина о проведении праздничного салюта были впервые упомянуты города-герои Советского Союза – Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. При этом официально почетное звание закрепилось за ними только спустя 20 лет. К моменту распада СССР в стране насчитывалось уже 13 городов-героев.
Появление термина
Редкие примеры использования определения «город-герой» можно найти еще до Великой Отечественной. В основном они были связаны с событиями Гражданской войны. Так, в официальной советской историографии существует факт присвоения в 1918 г. Реввоенсоветом Каспийско-Кавказского фронта статуса «Города-героя Гражданской войны» Кизляру.
Однако по большей части такие упоминания носили неформальный характер. Например, в выпуске газеты «Известия» от 13 ноября 1927 г. есть объявление о конкурсе брошюр к 10-й годовщине создания Красной Армии, которое содержит пункт «Города-герои Гражданской войны». В нем перечислялись Луганск, Царицын (ныне – Волгоград), Грозный, Оренбург, Ташкент, Баку и другие.
Первые документы
С началом Великой Отечественной термин «город-герой» прочно вошел в обиход и активно применялся в агитации и публицистике. Правда, в отличие от довоенной практики, использовался он только по отношению к Ленинграду (ныне – Санкт-Петербург), Севастополю, Сталинграду (ныне – Волгоград), Одессе и реже – Москве.
Первое упоминание нескольких городов-героев в одном тексте относится к 25 ноября 1942 г., когда в газете «Правда» был размещен редакционный лозунг-призыв: «Воины Красной Армии! К вам обращены сердца всех советских людей, взоры всего свободолюбивого человечества. К новым подвигам зовет вас бессмертная слава доблестных защитников городов-героев – Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда».
22 декабря 1942 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении медалей "За оборону Ленинграда", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя" и "За оборону Сталинграда"». И хотя сам термин «город-герой» в тексте не использовался, он был трижды упомянут в передовице «Правды» от 24 декабря, где этот указ опубликован.
Наконец, первым городом, который был назван «героем» в официальных правовых актах уже после окончания Великой Отечественной, стал Киев. Его особый статус закреплен в указе Президиума ВС от 21 июня 1961 г. «Об учреждении медали „За оборону Киева»».
Символы городов-героев
Полноценное юридическое содержание статус получил 8 мая 1965 г., когда Президиум ВС утвердил «Положение о почетном звании "Город-герой"». Согласно этому документу, звание присваивалось «городам Советского Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
Городу вручались орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и грамота Президиума ВС СССР, а отдельным пунктом предусматривалась установка на его территории мемориального обелиска с изображением всех перечисленных регалий. С течением времени к числу неофициальных атрибутов добавилась звезда на гранитной аллее в Александровском саду Москвы, а также на аналогичных мемориалах в других городах-героях. В 1980 г. формулировка положения была изменена: вместо почетного звания речь стала идти о «высшей степени отличия».
Одновременно с положением в 1965 г. вышла серия из семи указов Президиума ВС, где Ленинград, Волгоград, Киев, Севастополь и Одесса уже фигурировали как города-герои, которым дополнительно предоставлялись положенные атрибуты. Пополнили список тогда Москва и Брест – единственная «крепость-герой».
За последующие 20 лет руководство Советского Союза еще несколько раз присваивало городам звание «героя». Так, 14 сентября 1973 г. его получили Керчь и Новороссийск, 26 июня 1974 г. – Минск, 7 декабря 1976 г. – Тула, а 6 мая 1985 г. – Мурманск и Смоленск. В итоге общее количество городов-героев достигло 13.
Формулировки указов всегда были стандартными. Они начинались с фразы «За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися…» и допускали только незначительные стилистические вариации. Например, в тексте указов о присвоении звания Новороссийску и Керчи помимо трудящихся упоминаются воины Советской Армии, Военно-Морского флота и авиации. А в минском указе отмечается роль города в развертывании всенародного партизанского движения в Белоруссии.
Как присваивалось звание
Процесс наделения города почетным статусом обычно начинался с ходатайства городской, областной или республиканской партийной организации, которое сопровождалось объяснением исключительной важности конкретного населенного пункта и его роли в Великой Ответственной войне. После этого следовали этапы длительного согласования в Политбюро ЦК КПСС и Президиуме ВС и обсуждения в партийных ячейках на местах.
Правда, на практике сложная бюрократическая процедура иногда сокращалась до одного дня, как это было в случае с Керчью и Новороссийском. Скорость принятия решения объяснялась тем, что с инициативой о присвоении черноморским городам статуса «героев» выступал лично Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, которого связывало с ними военное прошлое: в 1943 г. будущий лидер Советского Союза сражался на Малой земле.
Параллельно заявки многих других городов – от Воронежа до Кемерово – неоднократно отклонялись. Непоследовательность присуждения статуса критиковали еще советское время. Так, работник Донецкого облисполкома Владимир Лашевич вспоминал: «Когда звание "город-герой" дали Киеву, стали возмущаться харьковчане. На разных совещаниях с участием коллег, я от них слышал: дескать, наш город понес куда больше потерь в войне, был разрушен чуть ли не как Сталинград, а харьковские заводы отработали не хуже других на Победу».
Практика присвоения звания «Город-герой» закончилась 22 августа 1988 г. с выходом постановления Президиума ВС «О совершенствовании порядка награждения государственными наградами СССР», седьмой пункт которого гласил: «Не награждать в дальнейшем орденами СССР союзные и автономные республики. края и области, автономные области, автономные округа, районы, города и другие населенные пункты»
Аналоги в постсоветское время
9 мая 2006 г. президент Владимир Путин подписал закон о почетном звании «Город воинской славы». Оно присваивается «городам РФ, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм».
В городах воинской славы устанавливается памятная стела. 8 мая 2010 г. в Александровском саду был открыт памятный знак, содержащий наименования всех таких населенных пунктов. На данный момент их 47.
С точки зрения внешней атрибутики звание «Город воинской славы» является прямым наследником «Города-героя». Однако существует и ощутимое различие, заключающееся в том, что современный аналог может присваиваться не только в связи с событиями, произошедшими в период Великой Отечественной войны. Например, Козельску оно присвоено за продолжавшуюся семь недель оборону города от войск Батыя во время монгольского нашествия в 1238 г. А Петропавловску-Камчатскому – за оборону города в 1856 г. в ходе Крымской войны.
Донецк и Луганск, не ставшие городами-героями в СССР, получили этот статус в Донецкой и Луганской народных республиках соответственно.
Аналоги за рубежом
В других странах тоже есть практика награждения населенных пунктов в честь событий Второй мировой войны или других вооруженных конфликтов. Например, Вьетнам удостоил звания «Город-герой» Хошимин и Ханой после Вьетнамской войны. В Югославии аналогичный статус получили Белград и многие другие населенные пункты за роль в антифашистском движении сопротивления. В 2022 г. на Украине появилось звание «Город-герой Украины».
«Города наследия Второй мировой войны» – почетное звание, присеваемое службой национальных парков правительства Соединенных Штатов американскому городу или региону в знак признания его вклада в военные действия во время Второй мировой войны и продолжающейся работы по сохранению его культурного наследия. 2 сентября 2020 г. президент Дональд Трамп провозгласили Уилмингтон первым американским «городом наследия Второй мировой войны». На данный момент в США официально зарегистрировано уже 38 таких населенных пунктов.