Госдума приняла закон о признании 9 августа Днем воинской славы

Володин подчеркнул, что очень важно сохранять историю страны и препятствовать попыткам ее искажения. Он отметил необходимость защиты памяти о предках, которые героически сражались за Родину. Ведь победа в этой войне была достигнута ценой 27 млн жизней, и мы обязаны всегда помнить об этом, чтобы быть достойными подвига тех, благодаря кому мы живем сегодня.