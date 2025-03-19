Госдума приняла закон о признании 9 августа Днем воинской славы
Госдума приняла закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа днем воинской славы. За это решение единогласно проголосовали все парламентарии. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель ГД РФ Вячеслав Володин.
Установить день конца Ленинградской битвы днем воинской славы предложил президент РФ Владимир Путин. Он внес соответствующий законопроект в Госдуму 11 марта.
Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г. Она стала самой продолжительной в Великой Отечественной войне – 1127 дней.
«Одна из страшнейших страниц – блокада Ленинграда. 872 дня жители осажденного города, несмотря на все испытания и лишения, продолжали работать для фронта», – написал Володин.
Завершающая Ленинградскую битву Выборгско-Петрозаводская операция советских войск сыграла важнейшую роль в военной стратегии, ускорив выход Финляндии из войны. В результате были освобождены Ленинградская, Псковская и Новгородская области, а также Карелия. По окончании битвы более 350 000 солдат и офицеров Ленинградского фронта были награждены различными орденами и медалями, и 226 из них удостоены звания Героя Советского Союза.
Володин подчеркнул, что очень важно сохранять историю страны и препятствовать попыткам ее искажения. Он отметил необходимость защиты памяти о предках, которые героически сражались за Родину. Ведь победа в этой войне была достигнута ценой 27 млн жизней, и мы обязаны всегда помнить об этом, чтобы быть достойными подвига тех, благодаря кому мы живем сегодня.
Замруководителя Школы исторических наук НИУ ВШЭ Павел Пучков отмечал, что в год 80-летия Победы законодательные инициативы по коммеморации Великой Отечественной войны выглядят органично. По его словам, из 20 дней воинской славы почти половина (девять дат) так или иначе связана с Великой Отечественной войной. Ленинград же теперь будет фигурировать в списке дней воинской славы дважды, так как день полного снятия блокады (27 января) там уже есть.