Путин предложил установить день конца Ленинградской битвы Днем воинской славы
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа Днем воинской славы. Текст документа размещен в думской электронной базе.
Предлагается внести изменения в федеральных закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В случае принятия закона новым днем воинской славы становится «9 августа – День окончания Ленинградской битвы (1944 г.)».
«Признание 9 августа Днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда», – отмечается в пояснительной записке.
9 августа 1944 г. командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ о завершении наступления в рамках Выборгско-Петрозаводской операции, которая стала завершающим этапом Ленинградской битвы. Это сражение охватывало период с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г.
Ленинградская битва охватила действия шести фронтов, Балтийского флота, трех флотилий, соединений авиации дальнего действия, войск ПВО и партизанских формирований. Она сыграла ключевую роль в сковывании значительной части немецко-фашистских войск на Восточном фронте и финской армии. В ходе боев было уничтожено более 50 дивизий противника.
Итогом Ленинградской битвы стало не только полное снятие угрозы для города, но и освобождение Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, а также Карелии. Было ликвидировано «финское блокадное звено».
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