Путин предложил установить день конца Ленинградской битвы Днем воинской славы

9 мая 2025 г. будет отмечаться 80-летие Победы. В Москве в праздничную дату пройдет юбилейный парад. На празднование в столицу приглашены высокопоставленные гости из других стран. Среди них – президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.