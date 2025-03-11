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Путин предложил установить день конца Ленинградской битвы Днем воинской славы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа Днем воинской славы. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в федеральных закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В случае принятия закона новым днем воинской славы становится «9 августа – День окончания Ленинградской битвы (1944 г.)».

«Признание 9 августа Днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда», – отмечается в пояснительной записке.

9 августа 1944 г. командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ о завершении наступления в рамках Выборгско-Петрозаводской операции, которая стала завершающим этапом Ленинградской битвы. Это сражение охватывало период с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г.

Ленинградская битва охватила действия шести фронтов, Балтийского флота, трех флотилий, соединений авиации дальнего действия, войск ПВО и партизанских формирований. Она сыграла ключевую роль в сковывании значительной части немецко-фашистских войск на Восточном фронте и финской армии. В ходе боев было уничтожено более 50 дивизий противника.

Итогом Ленинградской битвы стало не только полное снятие угрозы для города, но и освобождение Ленинградской, Псковской и Новгородской областей, а также Карелии. Было ликвидировано «финское блокадное звено».

9 мая 2025 г. будет отмечаться 80-летие Победы. В Москве в праздничную дату пройдет юбилейный парад. На празднование в столицу приглашены высокопоставленные гости из других стран. Среди них – президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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