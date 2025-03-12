Дату окончания Ленинградской битвы признают днем воинской славы

Дату окончания Ленинградской битвы признают днем воинской славыЭксперты связывают это с 80-летием Победы и охлаждением отношений с Финляндией
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает включить дату окончания Ленинградской битвы (9 августа 1944 г.) в список дней воинской славы. Документ опубликован 11 марта в думской базе. Изменения коснутся закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 1995 г.
9 августа 1944 г. командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции. Это, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, стало «заключительным победным аккордом» Ленинградской битвы, которая началась 10 июля 1941 г. В нее вошли ряд оборонительных и наступательных операций советских войск, направленных на оборону Ленинграда, в частности на «разгром германской группы армий «Север» и финских войск между Онежским и Ладожским озерами и на Карельском перешейке».
В Ленинградской битве в разное время принимали участие шесть фронтов, Балтийский флот, три флотилии, соединения авиации дальнего действия, войска противовоздушной обороны и группы партизан. Советские войска освободили Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области и Карелию, а также ликвидировали «финское блокадное звено», говорится в пояснительной записке. Именно это имеет важное значение, считает историк Алексей Макаркин. К теме участия Финляндии во Второй мировой войне до недавнего времени относились с осторожностью, пояснил эксперт. Но сейчас, когда это ранее нейтральное государство вступило в НАТО (это случилось после начала спецоперации на Украине), подчеркивается, что Финляндия была союзником нацистской Германии, говорит Макаркин.
Первоначально в список дней воинской славы включали даты, связанные с наиболее известными сражениями – например, Ледовым побоищем, Куликовской битвой, Бородинским сражением, рассказал Макаркин. Кроме того, даты могли включить, если они связаны с именами известных полководцев и флотоводцев, – как, например, День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра под руководством командующего Черноморским флотом Федора Ушакова (11 сентября 1790 г.), добавил он.
Поправки в закон о днях воинской славы вносились и ранее, последние были в 2023 г., обратил внимание эксперт. Тогда в список попал День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции (12 мая 1944 г.). Этот шаг опосредованно подчеркнул, что полуостров является частью России, заявил Макаркин.
Что такое коммеморация
Коммеморация (от лат. memorialis – памятный) – сохранение в общественном сознании памяти о значимых событиях прошлого. Вспоминание и осмысление исторических событий применяется в патриотическом воспитании детей и молодежи.
В 2020 г. список скорректировали, сделав Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны 3 сентября 1945 г. До этого, в 2010 г., президент Дмитрий Медведев подписал закон, согласно которому событие отмечалось 2 сентября – капитуляция Японии была подписана в этот день. «Когда у России стали ухудшаться отношения с Западом, то вспомнили, что советские граждане узнали о капитуляции Японии 3 сентября. В этот день в газетах было опубликовано обращение Иосифа Сталина», – сказал Макаркин. 3 сентября отмечают день памяти жертв теракта в Беслане, на что указывал в том числе президентский совет по правам человека.
В этом году широко отмечается 80-летие Победы, поэтому законодательные инициативы по коммеморации Великой Отечественной войны выглядят органично, считает заместитель руководителя Школы исторических наук НИУ ВШЭ Павел Пучков. Из 20 дней воинской славы почти половина (девять дат) так или иначе связана с Великой Отечественной войной.
Ленинград теперь будет фигурировать в списке дней воинской славы дважды – день полного снятия блокады (27 января) там уже есть, продолжил он. «Подвиг Ленинграда сам по себе носит уникальный характер: с одной стороны, это подвиг стойкости жителей и защитников города – и его маркирует первая дата. С другой стороны, это один из важнейших участков фронта и стоит отметить значимость боевых действий как таковых, а они на этом направлении не завершились со снятием блокады», – пояснил Пучков. Великая Отечественная война была и остается главным историческим событием в массовом воображении и уже поэтому является объектом, на который направлены самые разные инициативы коммеморативного характера, резюмировал он.