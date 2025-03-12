Дату окончания Ленинградской битвы признают днем воинской славы

Ленинград теперь будет фигурировать в списке дней воинской славы дважды – день полного снятия блокады (27 января) там уже есть, продолжил он. «Подвиг Ленинграда сам по себе носит уникальный характер: с одной стороны, это подвиг стойкости жителей и защитников города – и его маркирует первая дата. С другой стороны, это один из важнейших участков фронта и стоит отметить значимость боевых действий как таковых, а они на этом направлении не завершились со снятием блокады», – пояснил Пучков. Великая Отечественная война была и остается главным историческим событием в массовом воображении и уже поэтому является объектом, на который направлены самые разные инициативы коммеморативного характера, резюмировал он.