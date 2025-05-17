Хинштейн: фигуранты дела о «зубах дракона» присвоили себе до 4,1 млрд рублей
Ответчики по иску о возведении оборонных сооружений «зубы дракона» в Курской области присвоили до 4,1 млрд руб. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
«Суд не только удовлетворил иск в первой инстанции, он увеличил сумму ущерба до 4,1 млрд руб., посчитав, что это деньги, которые незаконно, в свою очередь, как дополнительную прибыль получили вот эти самые ответчики по иску», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Хинштейн отметил, что всего по контрактам на строительство оборонительных сооружений в приграничье было выделено более 19 млрд руб. По ним должны были быть построены «зубы дракона», оборонительные рубежи, фортификационная система.
В конце января в Ленинский суд Курска поступил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать свыше 3,2 млрд руб. с гендиректора «Корпорации развития Курской области», его заместителей и ряда предпринимателей.
По версии следствия, указанная сумма была незаконно присвоена в рамках исполнения контрактов на строительство оборонных сооружений в регионе, писали «Ведомости» со ссылкой на источник.
17 марта стало известно, что уголовные дела о махинациях и злоупотреблениях при строительстве укреплений на российско-украинской границе в Курской области будет расследовать центральный аппарат МВД. Об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Утверждалось, что расследование должно вестись на «более высоком, межрегиональном уровне» в связи с тем, что все пять уголовных дел напрямую связаны между собой, а сами преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах.