Хинштейн: фигуранты дела о «зубах дракона» присвоили себе до 4,1 млрд рублей

17 марта стало известно, что уголовные дела о махинациях и злоупотреблениях при строительстве укреплений на российско-украинской границе в Курской области будет расследовать центральный аппарат МВД. Об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Утверждалось, что расследование должно вестись на «более высоком, межрегиональном уровне» в связи с тем, что все пять уголовных дел напрямую связаны между собой, а сами преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах.