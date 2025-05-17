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Хинштейн: фигуранты дела о «зубах дракона» присвоили себе до 4,1 млрд рублей

Ведомости

Ответчики по иску о возведении оборонных сооружений «зубы дракона» в Курской области присвоили до 4,1 млрд руб. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

«Суд не только удовлетворил иск в первой инстанции, он увеличил сумму ущерба до 4,1 млрд руб., посчитав, что это деньги, которые незаконно, в свою очередь, как дополнительную прибыль получили вот эти самые ответчики по иску», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Хинштейн отметил, что всего по контрактам на строительство оборонительных сооружений в приграничье было выделено более 19 млрд руб. По ним должны были быть построены «зубы дракона», оборонительные рубежи, фортификационная система.

В конце января в Ленинский суд Курска поступил иск Генпрокуратуры с требованием взыскать свыше 3,2 млрд руб. с гендиректора «Корпорации развития Курской области», его заместителей и ряда предпринимателей.

По версии следствия, указанная сумма была незаконно присвоена в рамках исполнения контрактов на строительство оборонных сооружений в регионе, писали «Ведомости» со ссылкой на источник.

17 марта стало известно, что уголовные дела о махинациях и злоупотреблениях при строительстве укреплений на российско-украинской границе в Курской области будет расследовать центральный аппарат МВД. Об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Утверждалось, что расследование должно вестись на «более высоком, межрегиональном уровне» в связи с тем, что все пять уголовных дел напрямую связаны между собой, а сами преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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