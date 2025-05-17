Газета
Телеграм
/ Общество

Российские фигуристы попросили главу МОК допустить их к выступлению на Олимпиаде

Ведомости

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин попросили президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри помочь с допуском к участию в отборочных соревнованиях на Олимпиаду. Обращения спортсмены опубликовали у себя в Telegram-каналах.

Фигуристы указали, что не получили официальных объяснений причин недопуска к участию в отборе на Олимпийские игры 2026 г. Решение было принято Международным союзом конькобежцев (ISU). «Это обращение – попытка получить ответы, которых мы, как профессиональные спортсмены, заслуживаем», – сказали они.

Как заявили спортсмены, их лишали возможности выступить на Играх и ранее. В 2018 г. им также не объяснили причины недопуска к Олимпиаде: «Сегодня история повторяется, и мы вновь остаемся без ответов».

В марте глава МОК Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она поясняла, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций. На вопрос о том, разрешат ли выступать на Играх российским спортсменам, Ковентри сообщила, что обсудит это с рабочей группой.

Российские спортсмены были отстранены от участия в международных играх под своим флагом после начала боевых действий на Украине. В марте 2023 г. на тот момент президент МОК Томас Бах сформулировал условия возвращения россиян на международную арену: нейтральный статус, отсутствие связей с силовыми структурами РФ и др.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных