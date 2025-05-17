Российские фигуристы попросили главу МОК допустить их к выступлению на Олимпиаде
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин попросили президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри помочь с допуском к участию в отборочных соревнованиях на Олимпиаду. Обращения спортсмены опубликовали у себя в Telegram-каналах.
Фигуристы указали, что не получили официальных объяснений причин недопуска к участию в отборе на Олимпийские игры 2026 г. Решение было принято Международным союзом конькобежцев (ISU). «Это обращение – попытка получить ответы, которых мы, как профессиональные спортсмены, заслуживаем», – сказали они.
Как заявили спортсмены, их лишали возможности выступить на Играх и ранее. В 2018 г. им также не объяснили причины недопуска к Олимпиаде: «Сегодня история повторяется, и мы вновь остаемся без ответов».
В марте глава МОК Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она поясняла, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций. На вопрос о том, разрешат ли выступать на Играх российским спортсменам, Ковентри сообщила, что обсудит это с рабочей группой.
Российские спортсмены были отстранены от участия в международных играх под своим флагом после начала боевых действий на Украине. В марте 2023 г. на тот момент президент МОК Томас Бах сформулировал условия возвращения россиян на международную арену: нейтральный статус, отсутствие связей с силовыми структурами РФ и др.