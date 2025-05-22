Подозреваемого в убийстве израильских дипломатов в Вашингтоне задержали

Двойное убийство произошло возле Еврейского музея в Вашингтоне вечером 21 мая по местному времени. Смит рассказала на пресс-конференции, что подозреваемый сначала «расхаживал взад-вперед возле музея», после чего подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил двух жертв. Затем он вошел в музей, где его задержали сотрудники службы безопасности учреждения. По словам Смит, под стражей мужчина пел «Свободная, свободная Палестина».