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Подозреваемого в убийстве израильских дипломатов в Вашингтоне задержали

CBS News: задержан подозреваемый в убийстве дипломатов Израиля в США
Ведомости

Задержан подозреваемый в убийстве израильского дипломата и сотрудницы посольства еврейского государства в Вашингтоне. По словам начальника полиции Вашингтона Памелы Смит, им оказался 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес, передает CBS News.

Двойное убийство произошло возле Еврейского музея в Вашингтоне вечером 21 мая по местному времени. Смит рассказала на пресс-конференции, что подозреваемый сначала «расхаживал взад-вперед возле музея», после чего подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил двух жертв. Затем он вошел в музей, где его задержали сотрудники службы безопасности учреждения. По словам Смит, под стражей мужчина пел «Свободная, свободная Палестина».

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщал прессе, что убитые мужчина и женщина собирались пожениться.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что «эти ужасные убийства в округе Колумбия, явно совершенные на почве антисемитизма, должны прекратиться сейчас же». Американский лидер выразил соболезнования семьям жертв.

Полиция Колумбии и ФБР проведут расследование, заявила мэр округа Мюриэл Баузер, подчеркнув, что власти не потерпят антисемитизма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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