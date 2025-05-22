Подозреваемого в убийстве израильских дипломатов в Вашингтоне задержали

Подозреваемого в убийстве израильских дипломатов в Вашингтоне задержалиCBS News: задержан подозреваемый в убийстве дипломатов Израиля в США
Задержан подозреваемый в убийстве израильского дипломата и сотрудницы посольства еврейского государства в Вашингтоне. По словам начальника полиции Вашингтона Памелы Смит, им оказался 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес, передает CBS News.
Двойное убийство произошло возле Еврейского музея в Вашингтоне вечером 21 мая по местному времени. Смит рассказала на пресс-конференции, что подозреваемый сначала «расхаживал взад-вперед возле музея», после чего подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил двух жертв. Затем он вошел в музей, где его задержали сотрудники службы безопасности учреждения. По словам Смит, под стражей мужчина пел «Свободная, свободная Палестина».
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщал прессе, что убитые мужчина и женщина собирались пожениться.
Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что «эти ужасные убийства в округе Колумбия, явно совершенные на почве антисемитизма, должны прекратиться сейчас же». Американский лидер выразил соболезнования семьям жертв.
Полиция Колумбии и ФБР проведут расследование, заявила мэр округа Мюриэл Баузер, подчеркнув, что власти не потерпят антисемитизма.