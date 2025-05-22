Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Самары
В международно аэропорту Самара («Курумоч») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения введены с 12:17 мск, как пишет представитель, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
22 мая с 9:54 мск до 11:02 мск Росавиация вводила ограничения в работу столичного международного аэропорта «Домодедово». С 02:04 до 05:55 аэропорт «Внуково» также не принимал и не отправлял рейсы.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят массированные беспилотные атаки по регионам России. В ночь на 22 мая средства ПВО сбили 105 украинских БПЛА. Над Московским регионом уничтожено 35 дронов, над Орловской областью – 14.