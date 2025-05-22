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Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Самары

Ведомости

В международно аэропорту Самара («Курумоч») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения введены с 12:17 мск, как пишет представитель, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

22 мая с 9:54 мск до 11:02 мск Росавиация вводила ограничения в работу столичного международного аэропорта «Домодедово». С 02:04 до 05:55 аэропорт «Внуково» также не принимал и не отправлял рейсы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят массированные беспилотные атаки по регионам России. В ночь на 22 мая средства ПВО сбили 105 украинских БПЛА. Над Московским регионом уничтожено 35 дронов, над Орловской областью – 14.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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