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Губернатор Амурской области раскрыл детали о предотвращении атаки на авиабазу

Ведомости

В районе поселка городского типа Серышево Амурской области на трассе Чита – Хабаровск загорелся прицеп грузового автомобиля, в результате пострадал водитель, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

По данным главы Амурской области, пожар потушен. Орлов также отметил, что авиабаза «Украинка» и населенные пункты не пострадали от ударов украинских беспилотников, службы региона их не допустили. Губернатор призвал граждан доверять информации только из официальных источников и не распространять непроверенные данные.

1 июня Минобороны сообщило об атаках со стороны Украины с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Тогда же ведомство пояснило, что налеты удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько участников терактов были задержаны.

Беспилотники также атаковали военную часть в поселке Средний Иркутской области. Они вылетали из фуры, которую украинская сторона тайно разместила возле объекта. Это была первая подобная атака на территории Сибири.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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