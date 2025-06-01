Губернатор Амурской области раскрыл детали о предотвращении атаки на авиабазу
В районе поселка городского типа Серышево Амурской области на трассе Чита – Хабаровск загорелся прицеп грузового автомобиля, в результате пострадал водитель, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
По данным главы Амурской области, пожар потушен. Орлов также отметил, что авиабаза «Украинка» и населенные пункты не пострадали от ударов украинских беспилотников, службы региона их не допустили. Губернатор призвал граждан доверять информации только из официальных источников и не распространять непроверенные данные.
1 июня Минобороны сообщило об атаках со стороны Украины с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Тогда же ведомство пояснило, что налеты удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько участников терактов были задержаны.
Беспилотники также атаковали военную часть в поселке Средний Иркутской области. Они вылетали из фуры, которую украинская сторона тайно разместила возле объекта. Это была первая подобная атака на территории Сибири.