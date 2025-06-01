Губернатор Амурской области раскрыл детали о предотвращении атаки на авиабазу

По данным главы Амурской области, пожар потушен. Орлов также отметил, что авиабаза «Украинка» и населенные пункты не пострадали от ударов украинских беспилотников, службы региона их не допустили. Губернатор призвал граждан доверять информации только из официальных источников и не распространять непроверенные данные.