Минобрнауки: от 15 до 40% студентов не заканчивают обучение в вузе
В зависимости от специальности от 15 до 40% студентов российских вузов не оканчивают обучение и покидают вуз до получения диплома, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на форуме «HRexpo pro людей», передает ТАСС.
«Мы вместе работаем над тем, чтобы качество математического, естественно-научного и гуманитарного образования выросло, чтобы поступали наиболее подготовленные, знающие абитуриенты. Важна еще мотивация», – отметил Афанасьев. По его мнению, большинство студентов «отсеивается», потому что «мы не способны учиться».
Новая модель образования, которую планируют в Минобрнауки, будет включать увеличение практической подготовки, возможность получения дополнительных квалификаций и их совмещения, междисциплинарные программы.
По мнению замминистра, ситуация на рынке заставляет специалистов подстраиваться под его требования: «Как, например, с искусственным интеллектом – массовый запрос на специалистов по прикладному владению искусственным интеллектом. Это не только те, кто разрабатывает алгоритмы, а те, кто умеет применять в медицине, в проектировании, в сельском хозяйстве и так далее», – рассказал он. Афанасьев также отметил, что ценность каждого выпускника повышается из-за дефицита кадров.
2 июня «Ведомости» писали о том, что дефицит IT-специалистов и ИИ-кадров тормозит цифровизацию индустрии в России. Предприятия интересуются в первую очередь специалистами по автоматизации, инженерами по роботизации, по сопровождению инфраструктуры, которые должны находиться непосредственно в «полях» – на производстве.