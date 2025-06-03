Минобрнауки: от 15 до 40% студентов не заканчивают обучение в вузе

По мнению замминистра, ситуация на рынке заставляет специалистов подстраиваться под его требования: «Как, например, с искусственным интеллектом – массовый запрос на специалистов по прикладному владению искусственным интеллектом. Это не только те, кто разрабатывает алгоритмы, а те, кто умеет применять в медицине, в проектировании, в сельском хозяйстве и так далее», – рассказал он. Афанасьев также отметил, что ценность каждого выпускника повышается из-за дефицита кадров.