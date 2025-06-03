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Минобрнауки: от 15 до 40% студентов не заканчивают обучение в вузе

Ведомости

В зависимости от специальности от 15 до 40% студентов российских вузов не оканчивают обучение и покидают вуз до получения диплома, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на форуме «HRexpo pro людей», передает ТАСС.

«Мы вместе работаем над тем, чтобы качество математического, естественно-научного и гуманитарного образования выросло, чтобы поступали наиболее подготовленные, знающие абитуриенты. Важна еще мотивация», – отметил Афанасьев. По его мнению, большинство студентов «отсеивается», потому что «мы не способны учиться».

Новая модель образования, которую планируют в Минобрнауки, будет включать увеличение практической подготовки, возможность получения дополнительных квалификаций и их совмещения, междисциплинарные программы.

По мнению замминистра, ситуация на рынке заставляет специалистов подстраиваться под его требования: «Как, например, с искусственным интеллектом – массовый запрос на специалистов по прикладному владению искусственным интеллектом. Это не только те, кто разрабатывает алгоритмы, а те, кто умеет применять в медицине, в проектировании, в сельском хозяйстве и так далее», – рассказал он. Афанасьев также отметил, что ценность каждого выпускника повышается из-за дефицита кадров.

2 июня «Ведомости» писали о том, что дефицит IT-специалистов и ИИ-кадров тормозит цифровизацию индустрии в России. Предприятия интересуются в первую очередь специалистами по автоматизации, инженерами по роботизации, по сопровождению инфраструктуры, которые должны находиться непосредственно в «полях» – на производстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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