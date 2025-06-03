Дефицит IT-специалистов и ИИ-кадров тормозит цифровизацию индустрии в России

Курс на импортозамещение заставил многие предприятия задуматься об ускоренной цифровизации производственных процессов. Но они тут же столкнулись с проблемой, где взять людей для новых проектов и разработок. В январе 2025 г. Московская торгово-промышленная палата, маркетинговое агентство «Динамика» и коммуникационное агентство Faves опросили руководителей 148 российских предприятий из разных отраслей в разных регионах России и выяснили, что 44% респондентов считают основным препятствием для внедрения цифровых технологий на предприятиях именно кадровый голод. Чуть меньшее число опрошенных (41%) полагают, что сложность в интеграции различных цифровых сервисов, и только треть (31%) видит корень проблемы в недостатке финансирования.