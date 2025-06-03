Дефицит IT-специалистов и ИИ-кадров тормозит цифровизацию индустрии в России

Дефицит IT-специалистов и ИИ-кадров тормозит цифровизацию индустрии в РоссииКомпании ломают голову, как привлечь айтишников на заводы
Курс на импортозамещение заставил многие предприятия задуматься об ускоренной цифровизации производственных процессов. Но они тут же столкнулись с проблемой, где взять людей для новых проектов и разработок. В январе 2025 г. Московская торгово-промышленная палата, маркетинговое агентство «Динамика» и коммуникационное агентство Faves опросили руководителей 148 российских предприятий из разных отраслей в разных регионах России и выяснили, что 44% респондентов считают основным препятствием для внедрения цифровых технологий на предприятиях именно кадровый голод. Чуть меньшее число опрошенных (41%) полагают, что сложность в интеграции различных цифровых сервисов, и только треть (31%) видит корень проблемы в недостатке финансирования.
На дефицит кадров предприятия жалуются на фоне роста числа IT-специалистов. Только этой весной на форуме по управлению интернетом RIGF 2025 гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко заявил, что в 2024 г. в России насчитывалось около 1 млн IT-специалистов, их число год к году увеличилось на 13%.
«Ведомости» выясняли, каких айтишников не хватает сегодня индустрии, почему эти кадры сложно находить и что может помочь привлечь их в промышленность.