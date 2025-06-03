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Дефицит IT-специалистов и ИИ-кадров тормозит цифровизацию индустрии в России

Компании ломают голову, как привлечь айтишников на заводы
Мария Подцероб
Для IT-специалистов (51%) в промышленности ориентированы на кандидатов с опытом от одного года до трех лет, а 10% вакансий и вовсе не требуют какого-либо опыта
Для IT-специалистов (51%) в промышленности ориентированы на кандидатов с опытом от одного года до трех лет, а 10% вакансий и вовсе не требуют какого-либо опыта / Андрей Гордеев / Ведомости

Курс на импортозамещение заставил многие предприятия задуматься об ускоренной цифровизации производственных процессов. Но они тут же столкнулись с проблемой, где взять людей для новых проектов и разработок. В январе 2025 г. Московская торгово-промышленная палата, маркетинговое агентство «Динамика» и коммуникационное агентство Faves опросили руководителей 148 российских предприятий из разных отраслей в разных регионах России и выяснили, что 44% респондентов считают основным препятствием для внедрения цифровых технологий на предприятиях именно кадровый голод. Чуть меньшее число опрошенных (41%) полагают, что сложность в интеграции различных цифровых сервисов, и только треть (31%) видит корень проблемы в недостатке финансирования.

На дефицит кадров предприятия жалуются на фоне роста числа IT-специалистов. Только этой весной на форуме по управлению интернетом RIGF 2025 гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко заявил, что в 2024 г. в России насчитывалось около 1 млн IT-специалистов, их число год к году увеличилось на 13%.

«Ведомости» выясняли, каких айтишников не хватает сегодня индустрии, почему эти кадры сложно находить и что может помочь привлечь их в промышленность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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