Онищенко призвал не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки

Вирус Коксаки может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы, рассказал Онищенко. Болезнь передается воздушно-капельным путем – через слюну или слизь, выделяемые при кашле и чихании. Также заражение возможно при контакте с водой или с поверхностями, на которых остались частички вируса. Поэтому в местах массового скопления людей, особенно в детских учреждениях, на водоемах и в бассейнах риск заражения высок.