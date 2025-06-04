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Онищенко призвал не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки

Ведомости

Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает данными о жалобах туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки. Однако эпидемиологи призывают россиян воздержаться от поездок в Турцию в летний период, рассказал ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко.

Министерство здравоохранения Турции официально опровергло слухи о вспышке вируса. Там заверили, что в регионе ведется постоянный эпидемиологический контроль и нет признаков распространения вируса Коксаки в отелях или школах.

Страховые компании также не отмечают обращений, связанных с этим вирусом, в текущем сезоне. РСТ призвал туристов руководствоваться официальной информацией от компетентных органов власти. На данный момент никаких ограничений или предупреждений относительно поездок в Турцию не поступало, заявили в РСТ.

Вирус Коксаки может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы, рассказал Онищенко. Болезнь передается воздушно-капельным путем – через слюну или слизь, выделяемые при кашле и чихании. Также заражение возможно при контакте с водой или с поверхностями, на которых остались частички вируса. Поэтому в местах массового скопления людей, особенно в детских учреждениях, на водоемах и в бассейнах риск заражения высок.

Профилактика вируса Коксаки заключается в соблюдении правил личной гигиены. Также лучше использовать в пищу только кипяченую воду, пользоваться индивидуальной посудой.

Дети также должны соблюдать элементарные правила гигиены: не трогать лицо грязными руками, мыть руки перед едой, не пить воду из-под крана и не есть продукты сомнительного происхождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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