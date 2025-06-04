Онищенко призвал не ездить в Турцию из-за вируса Коксаки
Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает данными о жалобах туристов, связанных с заражением вирусом Коксаки. Однако эпидемиологи призывают россиян воздержаться от поездок в Турцию в летний период, рассказал ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко.
Министерство здравоохранения Турции официально опровергло слухи о вспышке вируса. Там заверили, что в регионе ведется постоянный эпидемиологический контроль и нет признаков распространения вируса Коксаки в отелях или школах.
Страховые компании также не отмечают обращений, связанных с этим вирусом, в текущем сезоне. РСТ призвал туристов руководствоваться официальной информацией от компетентных органов власти. На данный момент никаких ограничений или предупреждений относительно поездок в Турцию не поступало, заявили в РСТ.
Вирус Коксаки может вызывать асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы, рассказал Онищенко. Болезнь передается воздушно-капельным путем – через слюну или слизь, выделяемые при кашле и чихании. Также заражение возможно при контакте с водой или с поверхностями, на которых остались частички вируса. Поэтому в местах массового скопления людей, особенно в детских учреждениях, на водоемах и в бассейнах риск заражения высок.
Профилактика вируса Коксаки заключается в соблюдении правил личной гигиены. Также лучше использовать в пищу только кипяченую воду, пользоваться индивидуальной посудой.
Дети также должны соблюдать элементарные правила гигиены: не трогать лицо грязными руками, мыть руки перед едой, не пить воду из-под крана и не есть продукты сомнительного происхождения.