Гусев: Киев использует методы, направленные на устрашение населения
Киев использует методы, направленные на устрашение гражданского населения. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он отметил, что избежать трагедии после подрыва рельсов удалось благодаря «действиям настоящих профессионалов», а также поблагодарил машиниста поезда и спецслужбы.
Гусев также рассказал, что сейчас поврежденные железнодорожные пути уже обследовали, отремонтировали и открыли для движения.
5 июня машинист поезда заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге Воронежской области. В связи с этим были остановлены несколько поездов. Обошлось без пострадавших. В ФСБ России назвали причиной повреждения железнодорожных путей подрыв.
Это не первый подрыв железнодорожных путей за последнюю неделю. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился в ходе движения по нему локомотива, пострадали машинист и его помощники.