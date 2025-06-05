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Гусев: Киев использует методы, направленные на устрашение населения

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Киев использует методы, направленные на устрашение гражданского населения. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он отметил, что избежать трагедии после подрыва рельсов удалось благодаря «действиям настоящих профессионалов», а также поблагодарил машиниста поезда и спецслужбы.

Гусев также рассказал, что сейчас поврежденные железнодорожные пути уже обследовали, отремонтировали и открыли для движения.

5 июня машинист поезда заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге Воронежской области. В связи с этим были остановлены несколько поездов. Обошлось без пострадавших. В ФСБ России назвали причиной повреждения железнодорожных путей подрыв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Это не первый подрыв железнодорожных путей за последнюю неделю. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился в ходе движения по нему локомотива, пострадали машинист и его помощники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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