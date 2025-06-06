Рогозин пригласил Илона Маска работать в России

«Илон, не расстраивайся! В России тебя уважают. Если в США у тебя возникнут непреодолимые проблемы, приезжай к нам и стань одним из нас – бойцом "Барс-Сармат". Здесь ты найдешь надежных товарищей и полную свободу технического творчества», – написал Рогозин. Экс-глава «Роскосмоса» считает, что давать убежище в России талантливым людям – «принципиальная позиция и насущная необходимость».