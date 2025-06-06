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Рогозин пригласил Илона Маска работать в России

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Бывший глава «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин пригласил бизнесмена, экс-главу департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Илона Маска в Россию в связи с конфликтом с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Илон, не расстраивайся! В России тебя уважают. Если в США у тебя возникнут непреодолимые проблемы, приезжай к нам и стань одним из нас – бойцом "Барс-Сармат". Здесь ты найдешь надежных товарищей и полную свободу технического творчества», – написал Рогозин. Экс-глава «Роскосмоса» считает, что давать убежище в России талантливым людям – «принципиальная позиция и насущная необходимость».

Публичная перепалка Трампа и Маска началась после того, как бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект президента. По его мнению, принятие такого документа может увеличить госдолг США и нивелирует итоги работы DOGE. 3 июня в соцсети X он назвал законопроект «отвратительным и мерзким».

5 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Маск «сошел с ума». По его словам, бизнесмен был «на исходе», поэтому Трамп попросил его покинуть должность в администрации. Он также прекратил субсидировать электромобили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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