Рогозин пригласил Илона Маска работать в России
Бывший глава «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин пригласил бизнесмена, экс-главу департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE) Илона Маска в Россию в связи с конфликтом с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Илон, не расстраивайся! В России тебя уважают. Если в США у тебя возникнут непреодолимые проблемы, приезжай к нам и стань одним из нас – бойцом "Барс-Сармат". Здесь ты найдешь надежных товарищей и полную свободу технического творчества», – написал Рогозин. Экс-глава «Роскосмоса» считает, что давать убежище в России талантливым людям – «принципиальная позиция и насущная необходимость».
Публичная перепалка Трампа и Маска началась после того, как бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект президента. По его мнению, принятие такого документа может увеличить госдолг США и нивелирует итоги работы DOGE. 3 июня в соцсети X он назвал законопроект «отвратительным и мерзким».
5 июня Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Маск «сошел с ума». По его словам, бизнесмен был «на исходе», поэтому Трамп попросил его покинуть должность в администрации. Он также прекратил субсидировать электромобили.