У блогера Митрошиной обнаружилась задолженность перед ФНС в 184 млн рублей
Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, снова имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере почти 184 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
При этом по состоянию на конец мая задолженности у нее было. Эти данные подтвердил агентству адвокат блогера Михаил Мушаилов.
Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). Она была задержана 7 марта на территории Краснодарского края и доставлена в Москву на следующий день. В конце апреля Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру до 24 июня.
По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб. В отношении Митрошиной также возбудили дело о неуплате налогов, но позже оно было прекращено в связи с погашением части долга.