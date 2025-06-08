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У блогера Митрошиной обнаружилась задолженность перед ФНС в 184 млн рублей

Ведомости

Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, снова имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере почти 184 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

При этом по состоянию на конец мая задолженности у нее было. Эти данные подтвердил агентству адвокат блогера Михаил Мушаилов.

Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере). Она была задержана 7 марта на территории Краснодарского края и доставлена в Москву на следующий день. В конце апреля Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру до 24 июня.

По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб. В отношении Митрошиной также возбудили дело о неуплате налогов, но позже оно было прекращено в связи с погашением части долга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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