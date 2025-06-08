У блогера Митрошиной обнаружилась задолженность перед ФНС в 184 млн рублей

По версии следствия, Митрошина приобрела более 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала часть этих средств через покупку недвижимости в Москве. Сообщалось, что сумма легализованных средств составила около 60,2 млн руб. В отношении Митрошиной также возбудили дело о неуплате налогов, но позже оно было прекращено в связи с погашением части долга.