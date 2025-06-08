Временные ограничения введены в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Москвы «Домодедово» и «Жуковский», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, решение было принято для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.
Утром 8 июня возобновили работу аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Грабцево» (в Калуге). В первых двух воздушных гаванях ограничения действовали с 6:51. Аэропорт Калуги не осуществлял прием и выпуск самолетов с 23:30 7 июня.
В ночь на 8 июня силы ПВО сбили 61 БПЛА над территорией России. Беспилотники ликвидировали в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях и над Республикой Крым. Девять воздушных целей было уничтожено над Московским регионом.