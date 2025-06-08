Временные ограничения введены в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»

В ночь на 8 июня силы ПВО сбили 61 БПЛА над территорией России. Беспилотники ликвидировали в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях и над Республикой Крым. Девять воздушных целей было уничтожено над Московским регионом.