Системы ПВО сбили 61 БПЛА над территорией России
За ночь на 8 июня с 23:00 до 7:30 мск силами противовоздушной обороны был перехвачен и сбит 61 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Воздушные цели уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым.
В ночь на 8 июня Москву атаковали девять беспилотников. О ликвидации двух последних мэр столицы Сергей Собянин сообщил в 7:06.
По словам губернатора Александра Богомаза, над территорией Брянской области силами ПВО были обнаружены и уничтожены 10 БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.