Ограничения в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняты

Меры безопасности в воздушных гаванях действовали с 13:07. В «Домодедово» это были уже повторные ограничения за день. В 6:51 8 июня в аэропорту, как и во «Внуково», вводились ограничения в целях обеспечения безопасности. Их сняли в 7:40.