Ограничения в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняты
Временные ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский», введенные для обеспечения безопасности воздушных судов, сняты, сообщил в 13:49 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Меры безопасности в воздушных гаванях действовали с 13:07. В «Домодедово» это были уже повторные ограничения за день. В 6:51 8 июня в аэропорту, как и во «Внуково», вводились ограничения в целях обеспечения безопасности. Их сняли в 7:40.
Утром 8 июня также возобновил работу аэропорт Калуги «Грабцево», который не осуществлял прием и выпуск самолетов с 23:30 7 июня.
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