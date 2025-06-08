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Ограничения в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняты

Ведомости

Временные ограничения на выпуск и прием самолетов в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский», введенные для обеспечения безопасности воздушных судов, сняты, сообщил в 13:49 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Меры безопасности в воздушных гаванях действовали с 13:07. В «Домодедово» это были уже повторные ограничения за день. В 6:51 8 июня в аэропорту, как и во «Внуково», вводились ограничения в целях обеспечения безопасности. Их сняли в 7:40.

Утром 8 июня также возобновил работу аэропорт Калуги «Грабцево», который не осуществлял прием и выпуск самолетов с 23:30 7 июня.

Силы ПВО за ночь ликвидировали 61 украинский беспилотник над территорией России. Воздушные цели были уничтожены в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областях и Республике Крым. Девять из них сбили над Московским регионом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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