Дума рассмотрит новые ограничения при выдаче разрешений на прокат фильмов 10 июня
Государственная дума 10 июня рассмотрит законопроект, запрещающий выдачу прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Об этом «РИА Новости» сообщили в Думе.
15 мая стало известно, что Министерство культуры РФ не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. Соответствующие изменения в п. 19 Порядка предоставления прокатного удостоверения на фильм вступят в силу с 1 сентября текущего года и будут действовать до 1 сентября 2030 г.
Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко летом 2024 г. рассказал, что ведомство совместно с депутатами и сенаторами намерено внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, которые установят требования для соответствия фильмов и сериалов традиционным нравственным ценностям.
В декабре 2024 г. в Госдуму внесли законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Законопроект наделяет Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства.