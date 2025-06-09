Дума рассмотрит новые ограничения при выдаче разрешений на прокат фильмов 10 июня

15 мая стало известно, что Министерство культуры РФ не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. Соответствующие изменения в п. 19 Порядка предоставления прокатного удостоверения на фильм вступят в силу с 1 сентября текущего года и будут действовать до 1 сентября 2030 г.