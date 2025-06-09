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Дума рассмотрит новые ограничения при выдаче разрешений на прокат фильмов 10 июня

Ведомости

Государственная дума 10 июня рассмотрит законопроект, запрещающий выдачу прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Об этом «РИА Новости» сообщили в Думе. 

15 мая стало известно, что Министерство культуры РФ не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой чайлдфри. Соответствующие изменения в  п. 19 Порядка предоставления прокатного удостоверения на фильм вступят в силу с 1 сентября текущего года и будут действовать до 1 сентября 2030 г.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко летом 2024 г. рассказал, что ведомство совместно с депутатами и сенаторами намерено внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений, которые установят требования для соответствия фильмов и сериалов традиционным нравственным ценностям. 

В декабре 2024 г. в Госдуму внесли законопроект, закрепляющий требование о получении видеосервисами прокатных удостоверений на контент. Законопроект наделяет Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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