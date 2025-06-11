ФСБ предотвратила теракт в Новгородской области в отношении ветерана СВО
Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины 1997 г. рождения, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт в Великом Новгороде. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным ФСБ, злоумышленник готовил подрыв автомобиля, принадлежащего общественному деятелю – ветерану спецоперации. Задержанный через Telegram инициативно установил контакт с куратором. По команде украинских спецслужб он изъял из тайника в Великом Новгороде самодельное взрывное устройство (СВУ) и был задержан при подготовке теракта.
Установлено, что ранее фигурант по заданию куратора уже совершил поджоги двух автомобилей с символикой спецоперации. Кроме того, он провел разведку объектов критической инфраструктуры и собирал информацию о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций Новгородской области.
Следственное отделение УФСБ по региону возбудило уголовное дело в отношении задержанного по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 3, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ведется работа по выяснению обстоятельств преступлений и документированию в действиях фигуранта признаков ст. 281 УК РФ (диверсия) и 276.1 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против РФ), а также розыску заказчика.
10 июня ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Краснодарском крае 22-летнего россиянина, который планировал теракт по заданию СБУ. В феврале мужчина был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательных данных в России. Он хотел забрать в тайнике СВУ массой 2,5 кг для подрыва одного из объектов энергетики Краснодарского края. Фигурант также занимался фотосъемкой военных объектов и собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ.
В тот же день директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что в 2024 г. правоохранители предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера в СНГ. В прошедшем году установлено более 5500 террористов, экстремистов и наемников. Из них свыше 1500 лиц привлечены к уголовной ответственности.