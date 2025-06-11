ФСБ предотвратила теракт в Новгородской области в отношении ветерана СВО

10 июня ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Краснодарском крае 22-летнего россиянина, который планировал теракт по заданию СБУ. В феврале мужчина был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательных данных в России. Он хотел забрать в тайнике СВУ массой 2,5 кг для подрыва одного из объектов энергетики Краснодарского края. Фигурант также занимался фотосъемкой военных объектов и собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ.