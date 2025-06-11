Газета
Телеграм
Главная / Общество /

ФСБ предотвратила теракт в Новгородской области в отношении ветерана СВО

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины 1997 г. рождения, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт в Великом Новгороде. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, злоумышленник готовил подрыв автомобиля, принадлежащего общественному деятелю – ветерану спецоперации. Задержанный через Telegram инициативно установил контакт с куратором. По команде украинских спецслужб он изъял из тайника в Великом Новгороде самодельное взрывное устройство (СВУ) и был задержан при подготовке теракта.

Установлено, что ранее фигурант по заданию куратора уже совершил поджоги двух автомобилей с символикой спецоперации. Кроме того, он провел разведку объектов критической инфраструктуры и собирал информацию о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций Новгородской области.

Следственное отделение УФСБ по региону возбудило уголовное дело в отношении задержанного по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 3, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ведется работа по выяснению обстоятельств преступлений и документированию в действиях фигуранта признаков ст. 281 УК РФ (диверсия) и 276.1 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против РФ), а также розыску заказчика.

10 июня ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Краснодарском крае 22-летнего россиянина, который планировал теракт по заданию СБУ. В феврале мужчина был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательных данных в России. Он хотел забрать в тайнике СВУ массой 2,5 кг для подрыва одного из объектов энергетики Краснодарского края. Фигурант также занимался фотосъемкой военных объектов и собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ.

В тот же день директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что в 2024 г. правоохранители предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера в СНГ. В прошедшем году установлено более 5500 террористов, экстремистов и наемников. Из них свыше 1500 лиц привлечены к уголовной ответственности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных