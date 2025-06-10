ФСБ задержала сотрудничавшего с разведкой Украины работника аэропорта Сухума

В этот же день ЦОС сообщал от задержании в Краснодарском крае 22-летнего гражданина РФ, планировавшего теракт по заданию службы безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, в феврале молодой человек был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации в России. Он намеревался забрать в тайнике самодельное взрывное устройство (СВУ) массой 2,5 кг для подрыва одного из объектов энергетики Краснодарского края. Кроме того, фигурант занимался фотосъемкой военных объектов и собирал данные о передвижениях кораблей Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).