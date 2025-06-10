ФСБ задержала сотрудничавшего с разведкой Украины работника аэропорта Сухума
Работник инженерной службы международного аэропорта Сухума, сотрудничавший с украинской военной разведкой, был задержан сотрудниками ФСБ совместно со Службой государственной безопасности Абхазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ЦОС, 45-летний россиянин, работавший в аэропорту специалистом инженерно-технической службы, поддерживал с представителем главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины «отношения конфиденциального сотрудничества». По указанию куратора мужчина отправлял противнику сведения о том, какие работы он выполняет в аэропорту. Россиянин также намеревался передать украинской стороне план-схему воздушной гавани и прилегающей к объекту закрытой парковки для международных делегаций. В ЦОС считают, что план-схема могла быть использована для совершения теракта через закладку взрывчатки.
После задержания мужчина признался в сотрудничестве с ГУР. Он рассказал о заданиях, которые выполнил и о том, какие перед ним стояли задачи по сбору сведений о посещении республики официальными должностными лицами России.
В Абхазии против задержанного возбуждено уголовное дело о шпионаже (ст. 274 УК республики).
10 июня директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в 2024 г. спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера в СНГ. По его словам, в прошлом году установлено более 5500 террористов, экстремистов и наемников. Свыше 1500 лиц указанной категории привлечены к уголовной ответственности.
В этот же день ЦОС сообщал от задержании в Краснодарском крае 22-летнего гражданина РФ, планировавшего теракт по заданию службы безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, в феврале молодой человек был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации в России. Он намеревался забрать в тайнике самодельное взрывное устройство (СВУ) массой 2,5 кг для подрыва одного из объектов энергетики Краснодарского края. Кроме того, фигурант занимался фотосъемкой военных объектов и собирал данные о передвижениях кораблей Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).