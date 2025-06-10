В СНГ предотвратили 550 террористических преступлений за год

20 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период 2024 г. По итогам января – марта этого года количество преступлений, которые совершили иностранцы в России, увеличилось на 15%. Число раскрытых особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 65%.