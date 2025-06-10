В СНГ предотвратили 550 террористических преступлений за год
Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера в СНГ в 2024 г. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, передает «РИА Новости».
По его словам, за прошлый год установлено более 5500 террористов, экстремистов и наемников. К уголовной ответственности привлечено свыше 1500 лиц указанной категории.
20 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период 2024 г. По итогам января – марта этого года количество преступлений, которые совершили иностранцы в России, увеличилось на 15%. Число раскрытых особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 65%.
По данным СК, преступная активность среди детей мигрантов с начала 2025 г. возросла на 13%. В 2024 г. этот показатель увеличился на 8%. При этом в прошлом году на 82% выросло число особо тяжких преступлений подростков-мигрантов.