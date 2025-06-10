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В СНГ предотвратили 550 террористических преступлений за год

Ведомости

Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера в СНГ в 2024 г. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, передает «РИА Новости».

По его словам, за прошлый год установлено более 5500 террористов, экстремистов и наемников. К уголовной ответственности привлечено свыше 1500 лиц указанной категории.

20 мая председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в I квартале 2025 г. мигранты совершили в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности, чем за аналогичный период 2024 г. По итогам января – марта этого года количество преступлений, которые совершили иностранцы в России, увеличилось на 15%. Число раскрытых особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 65%.

По данным СК, преступная активность среди детей мигрантов с начала 2025 г. возросла на 13%. В 2024 г. этот показатель увеличился на 8%. При этом в прошлом году на 82% выросло число особо тяжких преступлений подростков-мигрантов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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