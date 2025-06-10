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ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на Кубани

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодарском крае 22-летнего российского гражданина, который планировал теракт в многолюдном месте по заданию службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По сведениям службы, в феврале фигурант в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) был завербован украинской спецслужбой для получения разведывательной информации в России. Он собирался изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для подрыва в административном здании одного из объектов энергетики Краснодарского края. Обвиняемый также вел для украинских спецслужб фотосъемку военных объектов и собирал данные о передвижениях кораблей Черноморского флота.

Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении задержанного по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Он признал вину и сотрудничает со следствием.

6 июня в Рязанской области сотрудники Росгвардии пресекли теракт с применением беспилотника на военном объекте одного из силовых ведомств. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружили травматический пистолет, который был переделан для стрельбы боевыми патронами. На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН обезвредили два подготовленных к запуску БПЛА, где в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3. Их устройство позволяло управлять дронами дистанционно.

9 июня ФСБ задержала двоих россиян, которые хотели совершить диверсию на оборонном предприятии в Московском регионе. Задержанные 1987 и 1999 г. р. через Telegram связались с украинской организацией и устроились на завод, где провели разведку и фотосъемку ключевых объектов. Для совершения диверсии они изготовили СВУ. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Задержанные дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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