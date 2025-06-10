ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на Кубани

9 июня ФСБ задержала двоих россиян, которые хотели совершить диверсию на оборонном предприятии в Московском регионе. Задержанные 1987 и 1999 г. р. через Telegram связались с украинской организацией и устроились на завод, где провели разведку и фотосъемку ключевых объектов. Для совершения диверсии они изготовили СВУ. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Задержанные дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.