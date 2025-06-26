Прах артистки Натальи Теняковой захоронили на Троекуровском кладбище
Прах народной артистки РФ Натальи Теняковой был захоронен в могиле ее супруга, артиста РСФСР Сергея Юрского на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, прах Теняковой был захоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища. Недалеко от могилы Теняковой и Юрского похоронены народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Андрей Мягков, народная артистка РФ Анастасия Вознесенская, заслуженный работник культуры РСФСР Виктор Глущенко, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова.
Тенякова скончалась в возрасте 80 лет 18 июня. Актриса известна по фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», а также «Любовь и голуби», где она сыграла одну из главных ролей – бабу Шуру. 20 июня в МХТ имени А.П. Чехова состоялась церемония прощания с Теняковой.