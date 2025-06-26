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Прах артистки Натальи Теняковой захоронили на Троекуровском кладбище

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Прах народной артистки РФ Натальи Теняковой был захоронен в могиле ее супруга, артиста РСФСР Сергея Юрского на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прах Теняковой был захоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища. Недалеко от могилы Теняковой и Юрского похоронены народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Андрей Мягков, народная артистка РФ Анастасия Вознесенская, заслуженный работник культуры РСФСР Виктор Глущенко, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова.

Тенякова скончалась в возрасте 80 лет 18 июня. Актриса известна по фильмам «Старшая сестра», «Зеленая карета», а также «Любовь и голуби», где она сыграла одну из главных ролей – бабу Шуру. 20 июня в МХТ имени А.П. Чехова состоялась церемония прощания с Теняковой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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