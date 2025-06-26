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«Азимут» возобновит полеты в Израиль с 27 июня

Ведомости

Авиакомпания «Азимут» возобновит полеты в Тель-Авив после открытия воздушного пространства Израиля. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Рейсы состоятся согласно расписанию. С 27 июня будут возобновлены полеты из Сочи, с 30 июня – из Минеральных Вод.

25 июня Росавиация продлила запрет на выполнение рейсов в Иран и полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Иордании до 02:59 мск 4 июля. Агентство также объявило об отмене запрета на полеты в Катар, воздушное пространство страны вновь открыто для российских авиакомпаний.

Разрешения на полеты в Израиль остаются частично ограниченными. Рейсы запрещены с 01:00 до 07:00 мск, а их выполнение с 07:00 до 01:00 мск возможно при условии оценки рисков в соответствии с руководством ИКАО по полетам над зонами конфликтов. Эти указания действуют до 02:59 мск 12 июля.

26 июня авиакомпания Red Wings сообщила, что авиаперевозчик рассчитывает возобновить 2 июля полеты в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. Кроме того, с 3 июля планируется возобновить рейсы из Минеральных Вод.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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