«Азимут» возобновит полеты в Израиль с 27 июня
Авиакомпания «Азимут» возобновит полеты в Тель-Авив после открытия воздушного пространства Израиля. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
Рейсы состоятся согласно расписанию. С 27 июня будут возобновлены полеты из Сочи, с 30 июня – из Минеральных Вод.
25 июня Росавиация продлила запрет на выполнение рейсов в Иран и полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Иордании до 02:59 мск 4 июля. Агентство также объявило об отмене запрета на полеты в Катар, воздушное пространство страны вновь открыто для российских авиакомпаний.
Разрешения на полеты в Израиль остаются частично ограниченными. Рейсы запрещены с 01:00 до 07:00 мск, а их выполнение с 07:00 до 01:00 мск возможно при условии оценки рисков в соответствии с руководством ИКАО по полетам над зонами конфликтов. Эти указания действуют до 02:59 мск 12 июля.
26 июня авиакомпания Red Wings сообщила, что авиаперевозчик рассчитывает возобновить 2 июля полеты в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. Кроме того, с 3 июля планируется возобновить рейсы из Минеральных Вод.