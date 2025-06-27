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МВД объявило в розыск бывшего замглавы Химок Николая Минаева

Ведомости

МВД России объявило в розыск бывшего замглавы подмосковных Химок Николая Минаева по уголовной статье. Об этом свидетельствует база данных ведомства.

По какой именно статье разыскивается Минаев, не уточняется. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов, дело бывшего замглавы Химок может быть связано с должностными преступлениями.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источники пишет, что Минаев может обвиняться в получении взятки в особо крупном размере. В сообщении утверждается, что он около двух недель не появлялся в администрации города, а несколько дней назад официально уволился и покинул Россию.

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