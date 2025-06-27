Росавиация отменила запрет на полеты над Ираком, Ираном и Иорданией
Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских авиасудов. Решение было принято после тщательного анализа работы гражданской авиации на Ближнем Востоке.
«Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе», – говорится в сообщении Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что при изменении ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний.
Росавиация предписала не летать над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром еще 23 июня. Это решение было принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
25 июня ограничения на полеты в воздушном пространстве Катара были сняты – небо страны снова открылось для российских авиакомпаний. Однако запрет на полеты над Ираном, Ираком и Иорданией оставался в силе до последнего времени.
Утром 27 июня стало известно о возобновлении авиасообщения между РФ и Ираном. Первый рейс авиакомпании Mahan Air вылетел из московского аэропорта «Шереметьево» в 12:02 по мск.