Правоохранители задержали еще одного последователя блогера Алекса Лесли
В Тульской области задержан один из последователей блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
По месту жительства фигуранта прошел обыск, изъяты предметы и документы, включая сертификат о прохождении курса блогера. Подозреваемый доставлен в Москву. Следователи столичного ведомства допрашивают его.
27 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Москве уроженца Тульской области 1993 г. р., который является последователем Кириллова. По совету последнего он принял участие в съемках одного из видео, где последователи блогера совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре столицы.
В этот же день Московский суд арестовал на 15 суток Максима Орешкова и Дениса Чанышева за домогательства к девушкам Москве. Они признаны виновными по ч. 2 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
25 июня СК РФ возбудил уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) против Кириллова. Установлено, что в соцсетях он призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Соответствующие материалы зафиксированы на видео. Сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.