Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Правоохранители задержали еще одного последователя блогера Алекса Лесли

Ведомости

В Тульской области задержан один из последователей блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

По месту жительства фигуранта прошел обыск, изъяты предметы и документы, включая сертификат о прохождении курса блогера. Подозреваемый доставлен в Москву. Следователи столичного ведомства допрашивают его.

27 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Москве уроженца Тульской области 1993 г. р., который является последователем Кириллова. По совету последнего он принял участие в съемках одного из видео, где последователи блогера совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре столицы.

В этот же день Московский суд арестовал на 15 суток Максима Орешкова и Дениса Чанышева за домогательства к девушкам Москве. Они признаны виновными по ч. 2 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

25 июня СК РФ возбудил уголовное дело о склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) против Кириллова. Установлено, что в соцсетях он призывал подписчиков к совершению противоправных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Соответствующие материалы зафиксированы на видео. Сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных