Правоохранители задержали еще одного последователя блогера Алекса Лесли

27 июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Москве уроженца Тульской области 1993 г. р., который является последователем Кириллова. По совету последнего он принял участие в съемках одного из видео, где последователи блогера совершали оскорбительные действия в отношении женщин в центре столицы.