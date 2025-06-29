В Apple Music вернулись биографии Shaman, Гагариной и Лепса
Стриминговый сервис Apple Music вернул профили с биографией российских артистов, которые находятся под санкциями Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.
Площадка ранее удалила карточки с биографией ряда российских артистов: Shaman, Полины Гагариной, Григория Лепса, Олега Газманова и группы «Любэ». Дискография музыкантов в Apple Music по-прежнему заблокирована, отмечает агентство.
Cервисы Spotify и Apple Music ограничили доступ к профилям и музыке артистов из РФ после введения ЕС санкций против них. «Ведомости» в июле прошлого года писали, что YouTube удалил аккаунты российских исполнителей, попавших под ограничения, в том числе Гагариной, Газманова и Лепса. Также был заблокирован YouTube-канал Shaman.
24 июня 2024 г. ЕС опубликовал 14-й пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Под ограничения попали в том числе российские музыканты и актеры. В октябре стало известно, что Гагарина подала иск в суд ЕС с требованием аннулировать решение Совета ЕС о введении в отношении нее санкций.