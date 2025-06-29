В Apple Music вернулись биографии Shaman, Гагариной и Лепса

Cервисы Spotify и Apple Music ограничили доступ к профилям и музыке артистов из РФ после введения ЕС санкций против них. «Ведомости» в июле прошлого года писали, что YouTube удалил аккаунты российских исполнителей, попавших под ограничения, в том числе Гагариной, Газманова и Лепса. Также был заблокирован YouTube-канал Shaman.