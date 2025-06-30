Свадьбу сына главы Чечни посетили Новак и Мантуров
Церемонию бракосочетания сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама посетили вице-премьеры РФ Денис Мантуров и Александр Новак. Об этом сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Кроме того, среди высокопоставленных гостей свадьбы, по словам главы Чечни, были послы Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Казахстана. Также на церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы регионов РФ, звезды мирового спорта, деятели науки, культуры, религии и др.
Кадыров поблагодарил за поздравления председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Госдумы Вячеслава Володина, руководителя администрации президента РФ Антона Вайно и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
27 июня старшая сестра Адама Кадырова Айшат объявила, что ее брат женится. Она уточнила, что свадьба проходит в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу подписчицы показать «кусочек праздника» она заявила, что в день свадьбы ей бывает не до телефона, и больше не привела никаких подробностей.
На следующий день Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравление его сына с бракосочетанием. Он заявил, что поздравление главы государства стало прекрасным проявлением внимания, которое они никогда не забудут.