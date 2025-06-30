Свадьбу сына главы Чечни посетили Новак и Мантуров

27 июня старшая сестра Адама Кадырова Айшат объявила, что ее брат женится. Она уточнила, что свадьба проходит в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу подписчицы показать «кусочек праздника» она заявила, что в день свадьбы ей бывает не до телефона, и больше не привела никаких подробностей.