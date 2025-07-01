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Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах под Брянском и Курском

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Президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при подрывах на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях и членам семей погибших. Это следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства 30 июня.

Поручение дано правительству. Кабмин должен оказать такую помощь совместно с РЖД, МЧС и исполнительными органами Брянской и Курской областей. 

Доклад должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, главы Курской и Брянской областей Александр Хинштейн и Александр Богомаз, а также глава МЧС Александр Куренков и руководитель РЖД Олег Белозеров до 1 августа этого года.

31 мая на брянском железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино произошло обрушение моста, он весил порядка 800 т. Его обломки упали на поезд, который следовал из Климова в Москву. Погибли семь человек, еще более 100 пострадали. Через несколько часов после трагедии похожий инцидент произошел в Курской области. Ночью 1 июня в Железногорском районе при подрыве железнодорожного моста грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника.

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