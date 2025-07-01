Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах под Брянском и Курском

31 мая на брянском железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино произошло обрушение моста, он весил порядка 800 т. Его обломки упали на поезд, который следовал из Климова в Москву. Погибли семь человек, еще более 100 пострадали. Через несколько часов после трагедии похожий инцидент произошел в Курской области. Ночью 1 июня в Железногорском районе при подрыве железнодорожного моста грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника.