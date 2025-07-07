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ФСБ задержала четверых граждан за поджоги по указанию Киева

Ведомости

Сотрудники управлений Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ивановской, Тульской и Челябинской областям задержали четверых граждан, подозреваемых в диверсиях. По их словам, они попали под воздействие мошенников, а затем выполнили указания украинских спецслужб, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, задержанные фотографировали и снимали на видео объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Затем они предоставили «кураторам» эти материалы, совершили поджоги автомобилей, принадлежащих правоохранителям, и повредили опоры высоковольтных линий электропередач (ЛЭП).

Как объяснили фигуранты дела, возбужденного по ст. 281 УК РФ (диверсия), им звонили мошенники, которые обманули их на крупные суммы денежных средств. Граждане перевели на «безопасные» счета от 250 000 до 1,5 млн руб. В рамках второго этапа мошенничества с ними связались якобы представители правоохранительных органов и обвинили в финансировании ВСУ. Избежать наказания им предложили с помощью якобы проведения проверки антитеррористической защищенности.

Теперь россиянам грозит до 20 лет лишения свободы за диверсионную деятельность. В МВД предупредили о том, что сотрудники госструктур, банков и др. никогда не предлагают перевести деньги на безопасные счета, а также не просят принять участие в оперативных действиях и проверках.

7 июля в ведомстве рассказали, что мошенники также используют роли правоохранителей, банковских работников, знакомых и коллег, операторов связи, чтобы заставить пользователей «добровольно» установить вредоносные приложения и файлы на мобильные телефоны. Они угрожают тем, что у граждан возникнут проблемы с банковскими операциями, безопасностью средств и другими выдуманными последствиями.

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