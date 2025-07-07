ФСБ задержала четверых граждан за поджоги по указанию Киева

Теперь россиянам грозит до 20 лет лишения свободы за диверсионную деятельность. В МВД предупредили о том, что сотрудники госструктур, банков и др. никогда не предлагают перевести деньги на безопасные счета, а также не просят принять участие в оперативных действиях и проверках.