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Председателя СД «Электросетей Армении» Карапетяна увезли в полицию

Ведомости

Племянник российского бизнесмена Самвела Карапетяна, председатель совета директоров (СД) ЗАО «Электрические сети Армении» Нарек Карапетян доставлен в полицию. Перед этим в его доме прошли обыски, сообщает «Sputnik Армения».

Ранним утром силовики ворвались в головной офис ЗАО «Электрические сети Армении» (принадлежит арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну). Нарек Карапетян, комментируя ситуацию вокруг вероятной национализации компании, выразил обеспокоенность. Он считает, что даже в случае смены власти уже созданный прецедент может оказать негативное влияние на инвестиционную привлекательность республики.

«РИА Новости» пишет, что, согласно заявлению Нарека Карапетяна, «Электрические сети Армении» продолжат работу в штатном режиме после обыска.

3 июля парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети Армении».

Уголовное дело против Самвела Карапетяна было возбуждено после того, как бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. 17 июня в его доме прошли обыски, а на следующий день Самвела Карапетяна арестовали на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признает вину, его адвокат Лиана Гаспарян считает незаконным судебное решение.

4 июля предприниматель подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна. Бизнесмен потребовал публичного опровержения и извинений за клеветнические заявления.

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