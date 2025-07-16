Световой меч Дарта Вейдера будет выставлен на аукционе Propstore

В августе световой меч отправится в пресс-тур по городам Лондону, Нью-Йорку и в Беверли-Хиллз. В рамках тура будут также представлены кнут и пояс, которые носил актер Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход», нейронный стимулятор из фильма «Люди в черном» и шлем Саурона из фильма «Властелин колец: Братство кольца».