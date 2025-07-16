Световой меч Дарта Вейдера будет выставлен на аукционе Propstore

Световой меч Дарта Вейдера будет выставлен на аукционе PropstoreПредварительная стоимость варьируется от $1 млн до $3 млн
Дуэльный световой меч Дарта Вейдера, использованный в оригинальной трилогии фильмов «Звездные войны», будет выставлен в сентябре на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе. Предварительная стоимость предмета варьируется от $1 млн до $3 млн, пишет издание The Hollywood Reporter.
«Подлинные световые мечи из оригинальной трилогии фильмов встречаются крайне редко, и для Propstore большая честь представить этот исторический артефакт на нашей сентябрьской распродаже», – сказал главный операционный директор Propstore Брэндон Алинджер.
В августе световой меч отправится в пресс-тур по городам Лондону, Нью-Йорку и в Беверли-Хиллз. В рамках тура будут также представлены кнут и пояс, которые носил актер Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход», нейронный стимулятор из фильма «Люди в черном» и шлем Саурона из фильма «Властелин колец: Братство кольца».
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