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Световой меч Дарта Вейдера будет выставлен на аукционе Propstore

Предварительная стоимость варьируется от $1 млн до $3 млн
Ведомости

Дуэльный световой меч Дарта Вейдера, использованный в оригинальной трилогии фильмов «Звездные войны», будет выставлен в сентябре на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе. Предварительная стоимость предмета варьируется от $1 млн до $3 млн, пишет издание The Hollywood Reporter.

«Подлинные световые мечи из оригинальной трилогии фильмов встречаются крайне редко, и для Propstore большая честь представить этот исторический артефакт на нашей сентябрьской распродаже», – сказал главный операционный директор Propstore Брэндон Алинджер. 

В августе световой меч отправится в пресс-тур по городам Лондону, Нью-Йорку и в Беверли-Хиллз. В рамках тура будут также представлены кнут и пояс, которые носил актер Харрисон Форд в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход», нейронный стимулятор из фильма «Люди в черном» и шлем Саурона из фильма «Властелин колец: Братство кольца».

18 июня прошли торги в американском аукционном доме Julien’s Auctions совместно с телеканалом Turner Classic Movies, на которые выставили более четырехсот личных вещей культового режиссера Дэвида Линча. В коллекцию вошли не только кинематографические реликвии и ценные личные вещи режиссера, но и незатейливые предметы быта: кухонная техника, машина для эспрессо, личная коллекция CD-дисков с плеером и даже кухонные ножи, которыми творец шинковал овощи.

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