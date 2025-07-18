Газета
Телеграм
Главная / Общество /

ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов

Ведомости

Специалисты ВТБ фиксируют резкий рост мошеннических схем, предлагающих полное списание долгов перед банками. Наиболее частыми способами обмана стали несуществующие программы по аннулированию кредитов, фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов, говорится в сообщении финансовой организации.

Один из распространенных методов обмана – предложение участия в вымышленных программах по списанию задолженности. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов или банков, утверждая, что существуют специальные проекты, позволяющие полностью избавиться от долгов. Для участия жертвам предлагают оплатить комиссию, которая может доходить до трети суммы кредита, а также передать личные данные. В результате мошенники не только забирают деньги, но и оформляют новые займы на имя жертвы.

Еще одна популярная схема – деятельность так называемых антиколлекторов. Подобные компании звонят должникам, обещая «законно списать все долги» или признать кредитные договоры недействительными. В качестве доказательств они ссылаются на несуществующие юридические лазейки, о которых обычный человек не знает. За свои услуги мошенники требуют крупный аванс, а в итоге жертва получает поддельные документы либо остается без связи после перевода денег. Это приводит к увеличению просрочки и ухудшению отношений с банками.

Также растет число случаев мошенничества через фальшивые сервисы по ускоренному банкротству. На поддельных сайтах, имитирующих официальные платформы, клиентам обещают быстрое списание долгов за дополнительную плату. Жертвы передают персональные данные, которые затем используются для оформления новых кредитов.

Как подчеркивают эксперты ВТБ, лучший способ решить вопросы с просрочкой – обратиться в банк до возникновения серьезных трудностей с выплатами.

ВТБ предупредил также об использовании мошенниками новой схемы, когда аферисты по телефону представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и говорят, что средства жертвы якобы находятся в опасности. Потом под предлогом защиты просят вложить наличные в свой почтовый ящик или в абонентский слот по другому адресу. Спустя время мошенник вскрывает ящик и забирает деньги.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных