ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов
Специалисты ВТБ фиксируют резкий рост мошеннических схем, предлагающих полное списание долгов перед банками. Наиболее частыми способами обмана стали несуществующие программы по аннулированию кредитов, фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов, говорится в сообщении финансовой организации.
Один из распространенных методов обмана – предложение участия в вымышленных программах по списанию задолженности. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов или банков, утверждая, что существуют специальные проекты, позволяющие полностью избавиться от долгов. Для участия жертвам предлагают оплатить комиссию, которая может доходить до трети суммы кредита, а также передать личные данные. В результате мошенники не только забирают деньги, но и оформляют новые займы на имя жертвы.
Еще одна популярная схема – деятельность так называемых антиколлекторов. Подобные компании звонят должникам, обещая «законно списать все долги» или признать кредитные договоры недействительными. В качестве доказательств они ссылаются на несуществующие юридические лазейки, о которых обычный человек не знает. За свои услуги мошенники требуют крупный аванс, а в итоге жертва получает поддельные документы либо остается без связи после перевода денег. Это приводит к увеличению просрочки и ухудшению отношений с банками.
Также растет число случаев мошенничества через фальшивые сервисы по ускоренному банкротству. На поддельных сайтах, имитирующих официальные платформы, клиентам обещают быстрое списание долгов за дополнительную плату. Жертвы передают персональные данные, которые затем используются для оформления новых кредитов.
Как подчеркивают эксперты ВТБ, лучший способ решить вопросы с просрочкой – обратиться в банк до возникновения серьезных трудностей с выплатами.
ВТБ предупредил также об использовании мошенниками новой схемы, когда аферисты по телефону представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и говорят, что средства жертвы якобы находятся в опасности. Потом под предлогом защиты просят вложить наличные в свой почтовый ящик или в абонентский слот по другому адресу. Спустя время мошенник вскрывает ящик и забирает деньги.