ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов

Еще одна популярная схема – деятельность так называемых антиколлекторов. Подобные компании звонят должникам, обещая «законно списать все долги» или признать кредитные договоры недействительными. В качестве доказательств они ссылаются на несуществующие юридические лазейки, о которых обычный человек не знает. За свои услуги мошенники требуют крупный аванс, а в итоге жертва получает поддельные документы либо остается без связи после перевода денег. Это приводит к увеличению просрочки и ухудшению отношений с банками.