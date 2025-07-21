Суд продлил арест Тимуру Иванову до 23 октября

1 июля Мосгорсуд назначил Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии и штраф в размере 100 млн руб. Суд вместе с приговором конфисковал ранее арестованные активы Иванова для возмещения ущерба по делу и лишил его государственных наград. У бывшего замминистра отозваны орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и звание почетного строителя.