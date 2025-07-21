Суд продлил арест Тимуру Иванову до 23 октября
Московский городской суд продлил до 23 октября срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову в рамках расследования уголовного дела о получении им взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС один из его адвокатов Денис Балуев.
Балуев уточнил, что защита обжалует постановление суда в апелляционной инстанции.
1 июля Мосгорсуд назначил Иванову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии и штраф в размере 100 млн руб. Суд вместе с приговором конфисковал ранее арестованные активы Иванова для возмещения ущерба по делу и лишил его государственных наград. У бывшего замминистра отозваны орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и звание почетного строителя.
Иванова признали виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при покупке паромов для Керченской переправы на сумму более 216 млн руб. и легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его адвокат Мурад Мусаев после оглашения приговора заявил о намерении обжаловать приговор. По словам защитника, это была «судебная расправа».