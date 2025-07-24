Россиян предупредили о переносе срока внесения платежей за ЖКУ
В России с 1 марта 2026 г. изменится крайний срок внесения платежей за ЖКУ – с 10-го числа его перенесут на 15-е. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с «РИА Новости».
Как отметил Колунов, это изменение позволит гражданам избежать задержек в оплате, поскольку многие получают зарплату только 12-го или 15-го числа. Это снизит вероятность просрочек и связанных с ними штрафов. Кроме того, нововведение положительно скажется на работе управляющих компаний и поставщиков услуг. Оно облегчит планирование платежей и снизит нагрузку на бухгалтерию в первые дни месяца.
В середине июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщал, что с 1 марта 2026 г. изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ: дату перенесут с 1-го на 5-е число месяца. По его словам, перенос сроков необходим для исключения задержек. Кошелев подчеркнул, что в стране будет сформирован четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.