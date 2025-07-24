Россиян предупредили о переносе срока внесения платежей за ЖКУ

В середине июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщал, что с 1 марта 2026 г. изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ: дату перенесут с 1-го на 5-е число месяца. По его словам, перенос сроков необходим для исключения задержек. Кошелев подчеркнул, что в стране будет сформирован четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.