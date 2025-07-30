Цунами частично затопило порт в Северо-Курильске и рыбопромышленное предприятие

В ночь на 30 июля на Камчатке произошло сильное землетрясение. Его магнитуда по разным оценкам достигла 8,7. Была объявлена тревога цунами. Сильное цунами зафиксировано на побережье Камчатки в Северо-Курильске. Вместе с тем наблюдается развитие мощного афтершокового процесса, который ощущается в Петропавловске-Камчатском. По данным камчатского филиала единой геофизической службы РАН, ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца.