Два землетрясения подряд произошли у Курил
У побережья Курильских островов произошли два землетрясения с интервалом в 20 минут. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передают «РИА Новости».
Первое землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Тихом океане в 18:23 по местному времени (10:23 мск) 30 июля. Эпицентр располагался в 131 км к юго-востоку от острова Итуруп, очаг – на глубине 61 км. Подземные толчки силой 3 балла ощущались в селе Малокурильское на острове Шикотан.
Спустя 20 минут произошло второе землетрясение магнитудой 5. Его эпицентр находился в 79 км к юго-востоку от Северо-Курильска. В самом городе могли ощутить подземные толчки силой 3 балла.
В ночь на 30 июля на Камчатке случилось землетрясение магнитудой 8,7. В филиале единой геофизической службы РАН назвали землетрясение сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. Была объявлена тревога цунами. Волна частично затопила порт сахалинского Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид», население было эвакуировано. В Северо-Курильском районе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Позже режим ЧС был установлен в Петропавловске-Камчатском.