Два землетрясения подряд произошли у Курил

В ночь на 30 июля на Камчатке случилось землетрясение магнитудой 8,7. В филиале единой геофизической службы РАН назвали землетрясение сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. Была объявлена тревога цунами. Волна частично затопила порт сахалинского Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид», население было эвакуировано. В Северо-Курильском районе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Позже режим ЧС был установлен в Петропавловске-Камчатском.