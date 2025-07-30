ООН может помочь РФ ликвидировать последствия землетрясения на Камчатке

«Мощное землетрясение у восточного побережья России, одно из сильнейших в регионе за несколько десятилетий, повлекло за собой предупреждения об угрозе цунами и приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе, в том числе в ряде районов в Азии, а также в Северной и Южной Америке», – подчеркнул Хак. Он отметил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов следит за ситуацией.