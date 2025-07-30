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Главная / Общество /

ООН может помочь РФ ликвидировать последствия землетрясения на Камчатке

Ведомости

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила готовность оказать поддержку усилиям по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке, если это понадобится. Об этом журналистам сказал заместитель официального представителя главы Всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

«Мощное землетрясение у восточного побережья России, одно из сильнейших в регионе за несколько десятилетий, повлекло за собой предупреждения об угрозе цунами и приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе, в том числе в ряде районов в Азии, а также в Северной и Южной Америке», – подчеркнул Хак. Он отметил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов следит за ситуацией.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение. В филиале Единой геофизической службы РАН происшествие назвали сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 г. Также на побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось цунами. Геологическая служба США (USGS) заявила, что землетрясение с магнитудой 8,8 стало одним из крупнейших в мире с 1900 г. Оно также стало самым сильным после землетрясения в Японии в 2011 г. (магнитуда тогда составила 9.0).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что благодаря технологической подготовленности жертв после цунами и землетрясения не оказалось. По его словам, все системы оповещения сработали исправно, людей эвакуировали. На высоком уровне себя показала сейсмоустойчивость зданий.

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