Макрон призвал жителей Французской Полинезии к бдительности из-за угрозы цунами

В ночь на 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда достигла 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске произошло сильное цунами, спровоцированное подземными толчками.



В этот же день предупреждение о цунами получили более 2 млн человек в Японии. Указание об эвакуации соответствует четвертому уровню опасности из пяти возможных. Жителей призвали пройти в убежища. Угроза цунами на фоне землетрясений в России также возникла в Индонезии – власти объявили эвакуацию в прибрежных районах страны.