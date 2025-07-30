Макрон призвал жителей Французской Полинезии к бдительности из-за угрозы цунами
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей Французской Полинезии к бдительности на фоне угрозы цунами в Тихоокеанском регионе.
«Я выражаю полную поддержку жителям Маркизских островов и всем нашим соотечественникам в Тихоокеанском регионе», – написал Макрон в соцсети Х. Он также призвал граждан следовать указаниям местных властей.
В ночь на 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда достигла 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске произошло сильное цунами, спровоцированное подземными толчками.
В этот же день предупреждение о цунами получили более 2 млн человек в Японии. Указание об эвакуации соответствует четвертому уровню опасности из пяти возможных. Жителей призвали пройти в убежища. Угроза цунами на фоне землетрясений в России также возникла в Индонезии – власти объявили эвакуацию в прибрежных районах страны.