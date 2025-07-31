На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7
Сейсмологи зафиксировали афтершок магнитудой 6,7 после мощного землетрясения на Камчатке 30 июля. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Подзменый толчок возник на глубине 58,4 км. Он был зафиксирован в 379 км от Петропавловска-Камчатского.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда достигла 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами, которое спровоцировали подземные толчки.
На Сахалине и Камчатке был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Угрозу цунами в Северо-Курильском округе и на Камчатке отменили около 23:00 по местному времени (14:00 мск).
Специалисты камчатского филиала ЕГС РАН предупредили, что сильные, ощутимые афтершоки будут продолжаться еще не менее месяца.