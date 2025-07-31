На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7

Ночью 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Магнитуда достигла 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами, которое спровоцировали подземные толчки.