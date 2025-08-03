Рособрнадзор опроверг информацию об аномальном числе стобалльников на Кавказе

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 ученик– за два. Средний тестовый балл по экзамену по русскому языку составил 60,7 балла, по профильной математике – 62 балла, по обществознанию – 53,6 балла, а по информатике – 55,9 балла. ЕГЭ по биологии в 2025 г. сдали в среднем на 54,5 балла, физику – на 61,7 балла, химию – на 58,1 балла.