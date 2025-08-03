Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Рособрнадзор опроверг информацию об аномальном числе стобалльников на Кавказе

Ведомости

Информация об аномальном числе учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в Северо-Кавказском федеральном округе, не соответствует действительности, сообщил Рособрнадзор в своем Telegram-канале.

«ЕГЭ 2025 г. традиционно прошел объективно и продемонстрировал реальную картину знаний выпускников РФ», – заявили в ведомстве. Согласно сообщению, ни один из регионов страны не продемонстрировал аномальных показателей.

На Кавказе количество выпускников со 100 баллами на ЕГЭ – 98 человек, а по всей России – 7377. Статистические данные показывают, что больше всего стобалльников в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.

Рособрнадзор подчеркнул, что сложившаяся организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ обеспечивает прозрачность процедуры и объективность результатов.

В Telegram-каналах распространилась информация, что якобы в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне больше всего выпускников со 100 баллами на ЕГЭ.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 ученик– за два. Средний тестовый балл по экзамену по русскому языку составил 60,7 балла, по профильной математике – 62 балла, по обществознанию – 53,6 балла, а по информатике – 55,9 балла. ЕГЭ по биологии в 2025 г. сдали в среднем на 54,5 балла, физику – на 61,7 балла, химию – на 58,1 балла.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных