Рособрнадзор опроверг информацию об аномальном числе стобалльников на Кавказе
Информация об аномальном числе учеников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в Северо-Кавказском федеральном округе, не соответствует действительности, сообщил Рособрнадзор в своем Telegram-канале.
«ЕГЭ 2025 г. традиционно прошел объективно и продемонстрировал реальную картину знаний выпускников РФ», – заявили в ведомстве. Согласно сообщению, ни один из регионов страны не продемонстрировал аномальных показателей.
На Кавказе количество выпускников со 100 баллами на ЕГЭ – 98 человек, а по всей России – 7377. Статистические данные показывают, что больше всего стобалльников в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.
Рособрнадзор подчеркнул, что сложившаяся организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ обеспечивает прозрачность процедуры и объективность результатов.
В Telegram-каналах распространилась информация, что якобы в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне больше всего выпускников со 100 баллами на ЕГЭ.
По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году только один выпускник сдал четыре экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 ученик– за два. Средний тестовый балл по экзамену по русскому языку составил 60,7 балла, по профильной математике – 62 балла, по обществознанию – 53,6 балла, а по информатике – 55,9 балла. ЕГЭ по биологии в 2025 г. сдали в среднем на 54,5 балла, физику – на 61,7 балла, химию – на 58,1 балла.