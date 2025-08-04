Поток горячей лавы с вулкана Ключевской достиг 3 км и приблизился к леднику

Как отметили в ДВО РАН, сначала проснулся вулкан Авачинский, затем – Ключевской. Пепел поднялся над их кратерами на 300 м и 6 км соответственно. На склоне второго из вулканов появился лавовый поток. 3 августа извержение началось из вулкана Крашенинникова, который находился в спящем состоянии примерно с 1400 г. После вулкан Камбальный тоже вошел в стадию извержения.