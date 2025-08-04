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Главная / Общество /

Поток горячей лавы с вулкана Ключевской достиг 3 км и приблизился к леднику

Ведомости

Лавовый поток с вулкана Ключевской на Камчатке спустился по склону на 3 км и приблизился к леднику Богдановича, сообщил ТАСС директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. Это событие несет потенциальную опасность для туристов.

Озеров рассказал, что ледник начал таять. Потоки воды и лахары (поток воды, смешанной с вулканическим пеплом) могут пойти, по его словам, по реке Студеная и перемыть участок трассы Козыревск – Петропавловск-Камчатский. Сейчас на Толбачинском вулкане находится много туристов, которые могут быть отрезаны от города рекой.

Ночью 30 июля на Камчатке было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 8,8, что сделало его сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 г. На побережье Камчатки в Северо-Курильске случилось сильное цунами. По словам Озерова, землетрясение активизировало несколько вулканов.

Как отметили в ДВО РАН, сначала проснулся вулкан Авачинский, затем – Ключевской. Пепел поднялся над их кратерами на 300 м и 6 км соответственно. На склоне второго из вулканов появился лавовый поток. 3 августа извержение началось из вулкана Крашенинникова, который находился в спящем состоянии примерно с 1400 г. После вулкан Камбальный тоже вошел в стадию извержения.

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