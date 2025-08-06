Суд в Калининграде арестовал передававшего закрытые данные спецслужбам США

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном ст. 275 УК РФ (государственная измена). По данным следствия, он с июля 2021 г. по декабрь 2023 г. собирал и хранил информацию о технологии создания двигателей для спутников, чтобы в последующем передать их иностранному государству.