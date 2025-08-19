В Москве открыли улицу имени генерал-лейтенанта Игоря Кириллова
В Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы состоялось открытие улицы имени начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб при теракте в 2024 г. Об этом сообщает ТАСС.
В мероприятии приняли участие родные и близкие генерала, а также его сослуживцы и представители оборонных предприятий.
Генерал Кириллов был убит 17 декабря 2024 г. в результате взрыва на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом, из которого выходили Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Он тоже погиб.
Подозреваемый в исполнении убийства гражданин Узбекистана Ахмад Курбонов был задержан 18 декабря и помещен в СИЗО. Следственный комитет установил, что к преступлению также причастны Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Они организовывали место укрытия для исполнителя. 20 января фигуранты дела были внесены в перечень террористов и экстремистов.
17 августа следователь объявил об окончании предварительного следствия в отношении обвиняемых в убийстве Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. В ходатайстве о продлении меры пресечения обвиняемым говорится, что сейчас выполнены соответствия ст. 215 УПК РФ (окончание предварительного следствия с обвинительным заключением) и ст. 216 (ознакомление потерпевшего или его представителя с материалами уголовного дела).